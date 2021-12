Forza Horizon 5: So wird der Lamborghini Aventador J zum Drift-Monster

Forza Horizon 5-Spielern, die mit Problemen bei der Bewältigung der verschiedenen Drift-Events des Open-World-Rennspiels zu kämpfen haben, könnte das neu veröffentlichte Tuning des Reddit-Nutzers King_Finder16 Abhilfe schaffen.

Dank des Tunings verwandelt sich der Lamborghini Aventador J in ein regelrechtes Drift-Monster und lange Drift-Kombinationen mit hohen Multiplikatoren und haufenweise Punkten gehen leicht von der Hand.

Das Tuning-Setup kann im Setup-Manager des Tuning-Menüs durch Eingabe des Codes 828 098 720 innerhalb der Suchfunktion der Setup laden-Option heruntergeladen werden.

What's that? You were looking for a tune to make the Lamborghini Aventador J a drift monster?

Well, u/King_Finder16 on @Reddit has something just for you. Share code: 828 098 720 pic.twitter.com/1hxiubK6Jr

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) December 22, 2021