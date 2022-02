Forza Horizon 5: Unterstützung für Gebärdensprache bekannt gegeben

Forza Horizon 5 bekommt schon morgen mit einem neuen Update die Unterstützung für Gebärdensprache.

Microsoft gibt bekannt: „Wenn alle spielen, gewinnen wir alle. Von Beginn der Entwicklung von Forza Horizon 5 an legte das Team von Playground Games großen Wert auf barrierefreie Funktionen. Die neueste Funktion im Zugänglichkeitsmenü von Forza Horizon 5 ist eine, die nur sehr wenige Videospiele bieten: Unterstützung der amerikanischen Gebärdensprache (ASL) und der britischen Gebärdensprache (BSL). In diesem Video spricht Jenny Lay-Flurrie, Chief Accessibility Officer bei Microsoft, über diesen Meilenstein und darüber, wie wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass alle Menschen Spiele so erleben können, wie es für sie am besten ist. Neben Jenny sprechen Mike Brown, Creative Director von Playground Games für Forza Horizon 5, Cameron Akitt, Lehrer für gehörlose und schwerhörige Jugendliche, Michael Anthony, Software Engineer bei Microsoft und Mitglied des Lenkungsausschusses für Gaming & Disability bei Xbox, und Chris Robinson (alias DeafGamersTV).“

„ASL- und BSL-Unterstützung wird ab dem 1. März 2022 in über 300 Filmsequenzen in Forza Horizon 5 über ein Inhaltsupdate des Spiels verfügbar sein. „