Forza Motorsport 2023: Tipps und Tricks zu Motor und Antrieb

Lernt man in einem Spiel wie Forza Motorsport je aus? Nicht nur Anfänger fühlen sich in einem solchen Game gelegentlich überfordert, auch alte Hasen gewinnen mit entsprechender Neugier immer wieder neue Einblicke und Erfahrungen hinzu. Das Lernen erleichtern Videos wie die, von denen in den vergangenen Tagen weitere veröffentlicht wurden.

Nachdem schon der Oktober einige Expertentipps mit sich brachte, macht man im November weiter. So widmet sich ein Video voll und ganz dem Thema Antrieb, ein weiteres verschreibt sich den Themen Motor und Ansaugung.