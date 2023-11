Silent Hill: Ascension: Fans sind verärgert und enttäuscht

Die Monetarisierung von Silent Hill: Ascension hat die Fans des Franchise verärgert, dazu äußerten sie Enttäuschung über die Qualität.

Über mehrere Monate werden in Silent Hill: Ascension täglich neue Szenen ausgestrahlt, in deren Verlauf das Publikum per Abstimmung oder über das Absolvieren von Minispielen Einfluss nehmen kann. Am 31. Oktober fiel der Startschuss für die interaktive Serie und offenbarte das eingebaute Monetarisierungssytem.

Der Zugang erfolgt entweder über die App oder im Browser, ihr könnt euch kostenfrei registrieren und die App nutzen. Für die Abstimmungen setzt ihr „Influence Points“ (IP) ein. Während einige IP durch Aktionen wie das tägliche Einloggen oder das Ansehen der täglichen Folge gesammelt werden, werden auch ein Season Pass und IP-Pakete zum Kauf angeboten.

26.000 IP schlagen mit 20 Euro zu Buche, der Season Pass für knapp 20 Euro gewährt neben kosmetischen Extras Zugang zu bestimmtem Rätseln. Kritiker sehen darin einen Pay-to-Win Mechanismus. Ohne Geldeinsatz könnt ihr laut Entwicklerstudio Genvid nach fünf Tagen bis zu 6000 IP sammeln.

Auf Reddit schrieb ein enttäuschter Nutzer: „Das Franchise hätte tot bleiben sollen, wenn sie das für akzeptabel halten.“

Neben der Monetarisierung wurde auch die Qualität des gezeigten Materials angesprochen.

„Alles daran ist außergewöhnlich schrecklich. Die gestelzten Animationen, das seltsame Tempo, die Figuren aus Pappe, die unterdurchschnittliche Sprachausgabe, die überheblichen ‚Silent Hill‘-Vibes, die bedeutungslosen Entscheidungen … und das schließt noch nicht einmal das entsetzlich schlechte Format ein, in dem es präsentiert wird“, äußerte ein anderer Nutzer.

Jcob Navok, CEO des Entwicklerstudios Genvid Entertainment, reagierte zwischenzeitlich auf die Kritik auf X:

„Die Fernsehsendung ist kostenlos, und die Streams machen 90 % des Inhalts aus.“ „Die Teilnahme an den Entscheidungen ist kostenlos.“ „IP am ersten Tag ist irreführend, weil die Inhalte noch nicht gestapelt sind. Man erhält IP für das Einloggen, das Erreichen von Zielen und das Ansehen von VODs. Wenn wir zu Tag 10 kommen, gibt es eine Menge Videos zu sehen, die alle kostenlose IP sind.“ „Ich stimme zu, dass wir bei den Rätselsperren zu aggressiv vorgegangen sind. Wir werden zulassen, dass freigeschaltete Rätsel auch ihre vergangenen Rätsel enthalten. Das heißt, wenn man an Tag 10 ankommt, hat man einen großen Katalog an Rätseln, die man lösen kann, und man kann jedes Rätsel kostenlos durch die tägliche Rotation lösen, ohne einen Saisonpass zu benötigen. Es wird ein oder zwei Tage dauern, bis sich diese Änderung bemerkbar macht. Aber es wird geschehen.“ „Wir hören auf die Community und werden weitere Möglichkeiten hinzufügen, um IPs völlig kostenlos freizuschalten. Ich werde auch die Texteingabe aus dem Chat entfernen, bis wir herausgefunden haben, warum die Moderation nicht korrekt wiedergegeben wird.“ „Mein Hauptargument war, dass die Entscheidungszahlen in die Millionen gehen, so dass der Kauf von IP im Wert von 6k niemanden in die Lage versetzen wird, die Dinge auf sinnvolle Weise zu beeinflussen. Das ist ungefähr so viel IP, wie man beim Anschauen von VODs und Rätseln bekommen kann, wenn wir Tag 5 erreichen. Das war der Sinn der Sache, dass man die Zeit überbrücken kann, wenn man beschäftigt ist, und nicht, dass man das System austricksen kann. Aber wir werden weiterhin Dinge ändern.“ „Wie Sie gesehen haben, besteht das Team aus vielen ehemaligen Telltale-Mitarbeitern. Wir sind keine Experten in Sachen Monetarisierung und wir werden es falsch machen. Es gibt einen sehr zynischen Teil der Community, der denkt, dass das Ziel hier war, Geld zu verdienen, während das Ziel hier war, die Inhalte so kostenlos wie möglich zur Verfügung zu stellen, und wir sind in die Bereiche zurückgegangen, von denen wir dachten, wir könnten sie monetarisieren. Wir haben uns an einigen Stellen geirrt, und wir werden das korrigieren.“ „Ich würde die Leute bitten, anstatt uns und die Mitarbeiter anzugreifen, davon auszugehen, dass wir gute Interessen haben und das Produkt kostenlos und unterhaltsam machen und so wenig wie möglich monetarisieren wollen, denn das ist die Wahrheit. Und die Verschwörungs-/Kabbeltheorien sind es nicht.“

Was haltet ihr von der Serie? Schaut ihr täglich rein?