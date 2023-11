Dragon’s Dogma 2: Gameplay kann sich wie gescriptetes Event anfühlen

Game Director Hideaki Itsuno hat von Gameplay-Szenen in Dragon’s Dogma 2 berichtet, die sich wie gescriptete Events anfühlen – obwohl es keine gescripteten Events sind.

Er selbst erlebte dies mit einem Höhlentroll. Besagter Troll tötete seine Bauern und verfolgte ihn danach unablässig.

„Ich bin einfach weggelaufen, weil ich nichts Besseres hatte, was ich tun konnte. Aber er folgte mir weiter. Ich wusste nicht, wie ich überleben sollte“, beschrieb er die Situation.

Seine Flucht führte ihn in ein Dorf, wo er unerwartet Hilfe bekam: Die dortigen Bewohner kletterten auf den Troll und brachten ihn schließlich durch ihre schiere Überzahl zu Fall.

„Es fühlte sich an wie ein Drehbuchereignis. Aber Dragon’s Dogma 2 hat keine geskripteten Ereignisse. Es gibt keine unsichtbaren Flags oder Auslöser, die das Eintreten bestimmter Ereignisse auslösen. Alles, was an diesem Tag geschah, geschah dynamisch aufgrund der Art und Weise, wie die Regeln und Systeme des Spiels miteinander interagieren“, schilderte Itsuno.