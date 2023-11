Electronic Arts: Gaming-Branche profitiert von Activision-Übernahme

In einem Interview mit CNBC wurde Electronic Arts CEO zu seinem Standpunkt zur Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft befragt und ob er auch EA als potenzielles Ziel für eine Übernahme sehe.

Während Wilson zweiterer Frage eher ausweicht, hat er zur Übernahme einiges zu sagen. Seiner Meinung nach handele es sich um eine großartige Sache, von der die Gaming-Branche allgemein und somit auch Electronic Arts, nur profitieren könnten:

„Wir haben ein sehr gutes Gefühl, was die Branche angeht. Anfang dieser Woche habe ich einen Artikel gelesen, in dem prognostiziert wurde, dass die Branche bis 2030 einen Umsatz von über 300 Milliarden Dollar und fast 4 Milliarden Spieler erreichen wird.“

„Wenn man also an uns denkt, an das unglaubliche Talent, das wir haben, an die Weltklasse-IPs, die wir haben, an die Technologie, die wir haben, und an eine Community von 700 Millionen Spielern – die auf dem besten Weg ist, eine Milliarde oder mehr zu werden -, dann denken wir, dass wir wirklich gut aufgestellt sind und überproportional von dieser Zukunft profitieren werden.“

„Ich denke, dass Microsoft-Activision eine großartige Sache ist. Es bedeutet, dass eines der größten Unternehmen der Welt weiterhin in unsere Branche investieren wird, um uns zu helfen, die Branche im Laufe der Zeit zu vergrößern.“

„Wenn wir über unsere Position als unabhängiger Entwickler und Publisher der weltweit führenden interaktiven Unterhaltungsinhalte nachdenken, fühlen wir uns wirklich gut mit unseren Möglichkeiten.“

„Und in dem Maße, in dem es für uns Möglichkeiten gibt, neugierig zu sein, würden wir uns diese natürlich ansehen, wo es neue IPs oder neue Teams oder neue Technologie hinzufügen oder unsere Fähigkeit verbessern könnte, die Anzahl der Leute in unserem Netzwerk und das Engagement, das sie in unserem Netzwerk haben, zu erhöhen.“