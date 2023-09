Dragon’s Dogma 2: Von Grand Theft Auto V inspiriert

In einem Interview verriet Game Director Hideaki Itsuno, wie ihn die lebendigen Welt in Grand Theft Auto V für Dragons Dogma 2 inspiriert hat, während die Hauptinspiration aus dem Team selbst und den Möglichkeiten der neuen Konsolengeneration geschöpft wurde.

Er erläuterte: “Wir wollten hauptsächlich Dinge übernehmen, die wir in Dragon’s Dogma zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht erreichen konnten, sei es aus Zeitmangel oder weil wir die Grenzen der damals verfügbaren Hardware überschritten haben. Die Hauptinspiration lag also in gewisser Weise bei uns selbst und darin, mit der aktuellen Konsolengeneration endlich das erreichen zu können, was wir wollten.”

„Wenn ich ein anderes Spiel auswählen müsste, das in der Zwischenzeit herausgekommen ist, würde ich eigentlich GTA 5 sagen“, führte er weiter aus. „Ich habe irgendwie bewundert, wie es ihnen gelungen ist, eine Welt zu erschaffen, in der man wirklich das Gefühl hat, dass die NPCs ihr Leben unabhängig vom Spieler führen würden.“

„Jedes Mal, wenn man die Stadt erkundete, konnte es zu allen möglichen interessanten Verhaltensweisen kommen, und es kam mir so vor, als würden alle möglichen seltsamen Unfälle passieren, egal, ob man dort war oder nicht.“

„Dieses Gefühl einer lebendigen Welt habe ich in Dragon’s Dogma 2 auf jeden Fall versucht zu erreichen.“