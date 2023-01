Forza Motorsport 8: Ein echter Generationssprung

Turn 10 Studios stellte, während der Xbox Direct Show unter Beweis, welche Spieltiefe, Immersion und Realismus die nächste Generation des Racing-Franchises Forza Motorsport bieten wird.

Der exklusive Blick auf kommende Autos, Strecken und eine Hörprobe des beeindruckenden Sounds lassen die Herzen der Racing-Fans höherschlagen. Damit lassen die Entwickler keine Zweifel offen, dass Forza Motorsport das technisch fortschrittlichste und authentischste Rennspiel des Studios wird und die Vorteile der Xbox Series X|S-Konsolen voll ausschöpft.

Forza Motorsport wurde von Grund auf neu entwickelt, um die Vorteile der Xbox-Konsolen der Serie X|S voll auszunutzen. Forza Motorsport bietet dabei zum Launch über 500 Autos zum Sammeln, Fahren und Anpassen mit mehr als 800 einzigartigen Upgrades und 20 Umgebungen mit verschiedenen Streckenlayouts.

Hier die spannenden Details aus der Xbox Direct Präsentation, die bekannt gegeben wurden.

Forza Motorsport erscheint noch in diesem Jahr auf Xbox Series X|S sowie Windows PC und als Teil des Xbox Game Pass und PC Game Pass, einschließlich Konsolen-, PC- und Cloud-Gaming (Beta).

Zudem wird es einen neuen Online-Rennmodus und eine brandneue, auf den Autobau fokussierte, Singleplayer-Karriere bieten. Zusätzliche Details werden heute ab ca. 18:00 Uhr in einem weiteren Livestream bekannt gegeben. Also behaltet XboxDynasty und Forza Motorsport im Auge.

Chris Esaki, Creative Director of Forza Motorsport, Turn 10 Studios verkündete: „Zum Start von Forza Motorsport wird es über 500 reale Autos geben, die Sie sammeln, fahren und mit mehr als 800 einzigartigen Upgrades und Modifikationen anpassen können. Wir liefern auch die modernsten Rennwagen, die wir je in unserer Liste hatten.“

„Zusätzlich zur Anzahl der Autos haben wir auch ihr Aussehen verbessert, indem wir ein Spektrophotometer eingesetzt haben, das mehrere Datenpunkte des Lichtverhaltens auf einer Oberfläche erfasst. Mit dieser neuen Beschaffungstechnik haben unsere Lackmodelle eine realistischere Lichtreaktion über Farben, Metallabplatzungen und Glanzgrade hinweg. Die Autos haben jetzt kontextabhängige Schäden und Schmutzablagerungen, die authentisch und einzigartig für jedes Fahrzeug sind und sich in den Bereichen mit geringem Druck wie Vertiefungen und Nischen stärker ansammeln.“

„Dank der Fortschritte, die wir in unserer Physiksimulation gemacht haben und die größer sind als in Forza Motorsport 5, 6 und 7 zusammen, schaffen wir auch ein spaßigeres und lohnenderes Fahrerlebnis.“

„Wir haben uns auch mit Windows Sonic und Dolby Atmos zusammengetan, um für die nächste Generation von Forza Motorsport eine noch realistischere Audiokomposition zu schaffen. Jedes Audiosystem wurde umgebaut, um eine immersive Klanglandschaft zu schaffen und unseren Spielern ein neues Maß an klanglicher Tiefe und Authentizität zu bieten. Für Forza Motorsport ist dies ein Vermächtnis, das sich über 20 Jahre fortlaufender Entwicklung erstreckt, und wir setzen weiterhin die modernste Technologie ein, um unsere Fahrzeugsounds mit der höchstmöglichen Wiedergabetreue zu verbessern. Dazu gehören verbesserte Reifen- und Aufhängungsgeräusche sowie Auspuffanlagen und Turbolader, die sich bei Modifikationen so verändern, dass sie wie ihre realen Gegenstücke klingen. Neue Funktionen wie unser regionaler Streckensprecher werden es den Spielern ermöglichen, ihre Erfahrungen im Spiel wie nie zuvor zu hören.“

„Dies ist nur ein kleiner Einblick in das, was später in diesem Jahr kommen wird. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten weitere Details zu Forza Motorsport bekannt zu geben.“