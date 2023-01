Xbox Game Studios: Weitere exklusive Enthüllungen beim Summer Showcase

Die erst Xbox Direct-Veranstaltung ist gerade erst wenige Stunden vorüber, da gibt Microsoft auch schon bekannt, dass die zahlreichen Xbox Game Studios an weiteren exklusiven Enthüllungen für den Summer Showcase in Los Angeles vorbereiten.

Hiermit ist offensichtlich die E3 2023 und der Summer Showcase von Geoff Keighley gemeint. Davor wird es noch eine weitere Spezialausgabe der Xbox Direct zu Starfield geben und noch heute präsentiert Turn 10 Studios das neue Forza Motorsport in einem ausführlichen Stream.

Microsoft verkündete: „Wie bereits zuvor angekündigt, ist eine eigene Show zu Bethesda Studios kommenden Titel Starfield in Planung, um Fans einen ausführlichen Einblick in den Stand des Spiels zu ermöglichen. Überdies arbeiten die Teams unermüdlich daran, allen Xbox-Fans neue, exklusive Gaming-Highlights zu präsentieren, wenn sie sich erneut zum jährlich stattfindenden Summer Showcase in Los Angeles zusammenfinden.“