Forza Motorsport 8: So entsteht die realistische Klanglandschaft

Autor:, in / Forza Motorsport 8

Forza Motorsport erscheint dieses Jahr für Xbox Series X|S, Windows 10 und 11 PCs über den Microsoft Store und Steam sowie den Xbox Game Pass inklusive Konsolen-, PC- und Cloud-Gaming (Beta). Das umfasst einen neuen Online-Rennmodus und eine brandneue Singleplayer-Karriere, die auf den Autobau fokussiert ist.

Zu beiden Neuankündigungen hat Turn 10 kaum Informationen verkündet, ist dafür aber mehr auf das Sound-Design von Forza Motorsport eingegangen und hat alle bisher bestätigten Autos und Strecken bekannt gegeben.

Forza Motorsport nutzt einen hardwarebeschleunigten Konvektionshall, der durch die Xbox Series X|S ermöglicht wird.

Diese Technologie gibt genau wieder, wie Klänge in der Spielwelt innerhalb eines akustischen Raums interagieren. Sie passt sich dynamisch an die Umgebung an, während ihr die Rennstrecke entlangfahrt, und schafft eine realistische und detaillierte Klanglandschaft für jede Fahrzeugkameraansicht – ob im Cockpit, draußen auf der Strecke oder beim Fahren durch einen Tunnel.

Außerdem hat man sich mit Windows Sonic und Dolby Atmos zusammengetan, um eine noch realistischere Audiokomposition für Forza Motorsport zu erstellen.

„Forza Motorsport ist unser bestklingendes Spiel aller Zeiten und das erste, das nativ für immersive Audioformate wie Windows Sonic und Dolby Atmos abgemischt wurde. Wir haben jedes Audiosystem neu aufgebaut, um eine immersive Klanglandschaft zu schaffen und unseren Spielern ein neues Maß an klanglicher Tiefe und Authentizität zu bieten“, sagte Chris Esaki von Turn 10 Studios. „Wir haben auch unser umfangreiches Soundarchiv erweitert, ein unglaubliches Erbe, das sich über 20 Jahre kontinuierlicher Entwicklung erstreckt. Wir haben die neuesten Techniken und Technologien eingesetzt, um alle unsere Audioaufnahmen auf die höchstmögliche Klangtreue zu bringen. Wir haben auch neue Funktionen hinzugefügt, wie ein regionales Streckensprechersystem, das Sie auf Japanisch hören werden, wenn Sie um Hakone fahren.“ „Wenn Sie Ihre Autos in Forza Motorsport modifizieren, z. B. den Auspuff oder den Turbo, hören Sie diese Veränderung im Fahrzeugsound genau wie in der realen Welt. Wir haben jedem Auto je nach eingebautem Teil eine Vielzahl von unterschiedlichen Sounds gegeben und auch die Reifen- und Aufhängungsgeräusche verbessert.“