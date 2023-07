Fresh Start: Aufräum-Abenteuer erscheint für Konsolen

Autor:, in / Fresh Start

Merge Games und Awaken Realms freuen sich, bekannt zu geben, dass das entspannende Aufräum-Abenteuer Fresh Start zum ersten Mal auf Konsolen erscheinen wird.

Noch in diesem Jahr wird es für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Begebt euch auf eine Mission, um die Welt zu säubern und die Natur in ihren frischen und farbenfrohen Zustand zurückzubringen. Eine physische Version von Fresh Start wird auch für Nintendo Switch und PlayStation 5 erhältlich sein.

Eine wunderbare Maschine wurde in eure Hände gelegt – eine Kombination aus einem Staubsauger und einem Bewässerungsschlauch. Während ihr die Welt bereist, könnt ihr Haufen von Müll und Unrat abwaschen und aufsaugen, um die Natur in ihrer ganzen Pracht wiederherzustellen.

Alles, was ihr sammelt, kann in wertvolle Erfahrungspunkte umgewandelt werden, die ihr mit verschiedenen Upgrades im Skill-Shop nutzen könnt, um eure Arbeit effizienter zu gestalten.

Erweckt vertrocknete und abgestorbene Pflanzen wieder zum Leben und besprüht diejenigen, die gerade sprießen, damit sie in voller Blüte stehen.

Auf eurer Reise um die Welt trefft ihr einige süße, einzigartige Freunde in Not. Nutzt eure Fähigkeiten, um Trost und Glück in ihr Leben zu bringen, und ihr werdet schnell ihre Dankbarkeit und Freundschaft gewinnen.

Features

Einzelspieler-Abenteuer zur Wiederherstellung des Planeten in seiner natürlichen Schönheit

Sammelt und recycelt Müll, um die Umwelt zu säubern

Bewässerte vertrocknete Pflanzen, um die Schönheit der Landschaft wiederherzustellen

Erweitert eure Fähigkeiten, indem ihr Erfahrung sammelt, um eure Werkzeuge zu verbessern

Sucht nach geheimnisvollen Gegenständen und löst Rätsel

Schließt Freundschaft mit bedrohten Wildtieren auf der ganzen Welt und schützt sie

Fresh Start wird von Merge Games in Zusammenarbeit mit Awaken Realms für alle großen Konsolen veröffentlicht. Das Spiel soll noch in diesem Jahr für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Fans können die physischen Versionen für Nintendo Switch und PlayStation 5 bei Signature Edition Games vorbestellen