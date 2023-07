RARE: Ehemalige Entwickler bezweifeln eine Fortsetzung

Banjo und seine Abenteuer waren ein Zugpferd in der Geschichte der Xbox, trotzdem glauben die ehemaligen Entwickler nicht an eine Fortsetzung.

Banjo Kazooie ist nicht nur jedem Xbox-Veteranen ein Begriff. Vor kurzem feierte der Bär erst sein 25. Jubiläum, welches auch ausgiebig gefeiert wurde. Und noch immer könnt ihr einige Titel der Serie im Xbox Game Pass spielen. Natürlich war die Hoffnung auf eine Ankündigung im vergangenen Showcase groß. Daraus wurde allerdings nichts, was aber bei genauer Betrachtung nicht verwunderlich ist.

In einem Interview mit ehemaligen Rare-Entwicklern waren der leitende Programmierer Chris Sutherland, Charakterdesigner Steven Mayles und Komponist Grant Kirkhope beteiligt. Während des Interviews zu dem Geburtstag des Titels hat sich das Trio über die Zukunft von Banjo unterhalten.

Steven Mayles sagte zu dem Thema: „Ich kann nicht wirklich für Gregg Mayles (Rares Creative Director) sprechen, aber er ist wirklich der Hüter des Franchise. Er mag es nicht wirklich, zurückzublicken und altes Terrain zu betreten, also glaube ich nicht, dass er sich jemals die Mühe gemacht hat, etwas anderes mit dem Franchise zu machen. Er möchte lieber neue Erfahrungen machen.“

Der Komponist Grant Kirkhope sieht es ähnlich wie der Charakterdesigner, da seiner Meinung nach eine wichtige Substanz mittlerweile fehlt: das Team! Denn die Kombination der Mitarbeiter war ein zentraler Punkt, für den Humor der Spiele. Mittlerweile sind viele der ehemaligen Entwickler in andere Studios oder Projekte involviert.

Kirkhope meinte dazu: „Ich denke, Rare wäre offen für jemanden, wenn er das richtige Team finden würde, aber ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Team existiert. Ich bin auch nicht davon überzeugt, dass das Publikum da ist.“

Was er damit ausdrücken möchte, ist offensichtlich. Das Franchise ist mittlerweile 25 Jahre alt, eine lange Zeit für ein Franchise um sich zu etablieren. Doch verliert man den Anschluss mit neuen Spielen, passiert es oft, dass die Titel nicht mehr das Niveau der Vorgänger erreichen. Was natürlich ebenso mit der Wahrnehmung der Spieler zusammen hängt, welche sich in so einer langen Zeit durchaus ändert. Insgesamt sprechen sich allerdings alle dafür aus, dass es toll wäre eine Fortsetzung des tierischen Duos zu spielen. Doch bis es so weit ist, bleibt den Spielern erst einmal nur die Erinnerung an die alten Zeiten und die Spiele noch einmal zu spielen.

Das ganze Interview von den Dreien findet ihr hier: