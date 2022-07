Games with Gold: Keine Xbox 360-Spiele mehr ab Oktober 2022 enthalten

Autor:, in / Games with Gold

Ab Oktober 2022 werden keine Spiele mehr von der Xbox 360 in Games with Gold enthalten sein.

Microsoft versendete heute eine E-Mail an Spieler, um über eine Änderung beim Games with Gold Angebot zu informieren.

Ab dem 01. Oktober 2022 wird es bei den Games with Gold demnach keine Xbox 360-Spiele mehr geben. Als Grund gab der Xbox-Konzern an, dass man die Grenze der Möglichkeiten erreicht habe, Spiele der Xbox 360-Ära in den Katalog aufzunehmen.

Xbox LIVE Goldmitglieder und Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate können sich jedoch weiterhin über „Xbox One-Titel und exklusive Ersparnisse“ freuen, wie es heißt.

Ob weiterhin auch vier Spiele in den Games with Gold enthalten sein werden, ließ man offen.

Inhalt der von Microsoft versenden E-Mail:

„Hello Strohhut Bud, ab dem 1. Oktober 2022 werden die monatlichen Spiele, die Xbox Game Pass Ultimate- und Xbox Live Gold-Mitglieder über Games with Gold erhalten, keine Xbox 360-Titel mehr enthalten. Wir haben die Grenze unserer Möglichkeiten erreicht, Xbox 360-Spiele in den Katalog aufzunehmen. Games with Gold wird jedoch weiterhin jeden Monat spannende Xbox One-Titel und exklusive Ersparnisse enthalten. Xbox 360-Spiele, die du vor Oktober 2022 heruntergeladen hast, werden davon nicht betroffen sein. Alle Xbox 360-Titel, die du vor diesem Zeitpunkt über Games with Gold einlöst, kannst du in deinem Xbox-Konto behalten, unabhängig davon, ob du dein Abonnement fortsetzt. Danke, dass du ein treues Mitglied bist. Das Xbox-Team“