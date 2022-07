Gamescom 2022: Opening Night Live erhält Termin

Die Gamescom findet in diesem Jahr wieder in den heiligen Hallen des Köln Messegeländes und somit auch mit Besuchern und Ausstellern vor Ort statt.

Wie Geoff Keighley ankündigte, wird es in diesem Jahr auch wieder die Opening Night Live Veranstaltung geben.

Sie findet am 23. August um 20:00 Uhr statt und wird weltweit per Live-Stream zu sehen sein.

Schon jetzt freut sich Keighley den Menschen wieder persönlich begegnen zu können und das Live-Event vor tausenden Zuschauern zu moderieren.

Bei der Opening Night Live dürfen sich Zuschauer auf eine große Show mit Neuigkeiten, Ankündigungen und First Looks zu Videospielen freuen.

In one month!@gamescom Opening Night Live streams Tuesday, August 23!

We are LIVE from Kolenmesse in Cologne, Germany with thousands of fans for a night of game announcements, world premieres and more on a huge stage!

Much more info soon – very excited to be back in person! pic.twitter.com/7cjOX7WUBp

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 26, 2022