Gaming: Weihnachten mit Letsplay4Charity

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende, es wird Zeit für besinnliche Stunden mit der Familie und den Liebsten, während der LP4C Weihnachtsmann Udett Schaffrath auch in diesem Jahr wieder einen Weihnachts-Stream an Heiligabend mit einem prall gefüllten Beutel mit über 1000 Gaming-Keys für alle Plattformen dabei hat, um diese unter den Zuschauern zu verteilen.

Am 24.12. ist es wieder soweit und der Letsplay4Charity e. V. lädt alle ein, von 16:00 Uhr bis 21:00 auf dem Twitch-Kanal vorbeizuschauen und das Jahr mit einem gemütlichen Stream ausklingen zu lassen.

Die Veranstalter geben bekannt: „Wer uns kennt, weiß natürlich, dass wir nicht einfach nur unsere Zuschauer erheitern wollen, sondern das Ganze für den guten Zweck auf die Beine stellen: An Heiligabend sammeln wir Spenden für obdachlose Kinder und Jugendliche, genauer gesagt für Straßenkinder e. V.. Also schaltet ein, sonst holt Weihnachts-Udett doch statt Geschenken die Rute raus!“

„Zudem wünscht Letsplay4Charity allen Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und an dieser Stelle wollen wir uns ganz herzlich bei allen Mitgliedern, Unterstützern und Partnern bedanken. 2022 war das erfolgreichste Jahr seit der Gründung des Vereins, wir haben die magische Marke von 1.000.000 Zuschauern auf unserem Twitch-Kanal geknackt und konnten bei verschiedenen Live-Events über 20.000 Euro an Spenden generieren, die unter anderem der Wings for Life Foundation und Hilfe im Kampf gegen den Krebs e. V. zugutegekommen sind. Zusätzlich hat der Verein viele neue Mitglieder gewonnen und dadurch noch mehr Unterstützer für die gute Sache bekommen.“

„Unser jüngstes Live-Event fand vor einigen Tagen in der Flora in Köln statt, wo wir den offiziellen Charity-Stream als Begleitung zum Deutschen Entwicklerpreis 2022 veranstalten durften. Der Live-Stream erreichte 175.000 Live-Zuschauer mit einem Peak von 5.700 gleichzeitigen Zuschauern und dabei konnten 3.000 Euro an Spenden für Hilfe im Kampf gegen den Krebs e. V. gesammelt werden.“

„Die Erfolge dieses Jahres spornen uns an, genau dort im nächsten Jahr wieder anzuknüpfen. Unter anderem waren wir in 2022 offizieller Charity-Partner vom Indy Game Fest, bei dem auch die erste und ganz sicher nicht die letzte Zusammenarbeit mit Gaming-Aid e. V. stattfand. Außerdem waren wir offizieller Charity-Partner vom Level Up in Salzburg und unterstützten Gaming gegen Krebs bei einer groß angelegten Novemberspendenaktion.“

„In diesem Jahr ist wirklich einiges bei unserem kleinen Verein passiert und ich bin sehr stolz darauf, was wir auf die Beine stellen konnten. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei allen Mitwirkenden, Mitgliedern und Partnern für die tolle Arbeit bedanken und natürlich geht mir das Herz auf, wenn ich sehe, wie sich der Verein langsam aber sicher in der Branche etabliert, vernetzt und Wertschätzung erfährt.“, so Dennis Henson, Vorstandsvorsitzender Letsplay4Charity e. V. „Wir werden den Schwung mit ins neue Jahr mitnehmen und dort ansetzen, wo wir dieses Jahr aufhören werden. Herzlichen Dank an alle, die uns in irgendeiner Form unterstützt haben. Ihr gebt uns die Gewissheit, dass wir hier das Richtige tun und mit dem Verein auf einem guten Weg sind. Und vor allem, dass wir diesen Weg nicht allein gehen!“