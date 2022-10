Gas Station Simulator: Gameplay-Videos aus der Tankstellen-Simulation

Autor:, in / Gas Station Simulator

In einem neuen Video könnt ihr euch Spielszenen aus dem Gas Station Simulator auf Xbox Series X anschauen.

Ab sofort könnt ihr euch in drei neuen Videos zum Gas Station Simulator Spielszenen aus der Tankstellen-Simulation anschauen.

Gespielt wurde Gas Station Simulator auf der Xbox Series X. Der Gas Station Simulator ist ab sofort für 15,99 Euro im Microsoft Store verfügbar.

Im Gas Station Simulator ist es eure Aufgabe, eine Tankstelle am Highway, mitten in der amerikanischen Wüste zu betreiben. Die Tankstelle, die ihr übernommen habt, ist eine Ruine und muss von euch renoviert und erweitert werden. Betankt Autos, verkauft Drinks & Snacks und führt kleine Reparaturen durch und generiert so erste Einnahmen.

Gas Station Simulator | Unsere eigene Tankstelle

Gas Station Simulator | Die Geldeintreiber

Gas Station Simulator | Manchmal kann es stressig werden

