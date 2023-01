Gas Station Simulator: Arbeiten an neuen Updates beginnen im Januar

An neuen Updates für den Gas Station Simulator wird der Entwickler noch in diesem Monat arbeiten.

Viele Spieler scheinen sich zu fragen, ob es für den Gas Station Simulator auf Konsole weitere Updates, Fehlerkorrekturen und DLCs geben wird. Das Spiel ist seit dem 20. Oktober 2022 für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich.

Auf die Frage ging man jetzt über den offiziellen Twitter-Kanal des Spiels ein, da man auch dort das Feedback der Spieler vernommen habe.

In einer Mitteilung heißt es dazu, dass man eng mit dem für die Konsolenversion verantwortlichen Studio MD Games in Kontakt steht. Demnach werde man noch in diesem Monat mit der Arbeit an Updates beginnen.

Details oder Termine zu diesen Updates habe man aber derzeit noch nicht, werde sie aber mit den Spielern teilen, wenn man dazu bereit ist.