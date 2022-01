GetsuFumaDen: Undying Moon: Roguelike-Actionspiel in Brasilien eingestuft

Entwickelt von Konami und guruguru, wurde GetsuFumaDen: Undying Moon am 13. Mai 2021 zunächst im Early Access für PC über Steam veröffentlicht. Während eine vollständige Veröffentlichung für Nintendo Switch und PC im Jahr 2022 geplant ist, wurden PlayStation- und Xbox-Versionen noch nicht offiziell angekündigt.

Jetzt hat das Ministerio da Justica, das beratende Bewertungsgremium Brasiliens, das Roguelike-Actionspiel für PlayStation 5, Xbox Series x/S, PlayStation 4 und Xbox One neben den Versionen für Nintendo Switch und PC bewertet.

GetsuFumaDen: Undying Moon kombiniert intensive Roguelite-Hack-and-Slash-Action mit einer atemberaubenden dunklen Fantasy-Welt, die durch traditionelle japanische Kunst zum Leben erweckt wird.

Als auserwählter Anführer und Hüter des Landes der Lebenden kannst du das jenseitige Arsenal und die Kräfte des Getsu-Klans einsetzen, während Spieler in die Tiefen der Hölle hinabsteigen, um die Quelle des Kataklysmus auszurotten.

Features

Unverwechselbare, von Ukiyo-e inspirierte Grafik: Inspiriert vom japanischen Ukiyo-e-Kunststil, ist die Welt von GetsuFumaDen ebenso schön wie tödlich. Lebendige, dynamische 2D-Animationen erwecken die künstlerische Welt zum Leben.

Brutale, überlebensgroße Bosskämpfe: Ein wiederbelebter Dämonenfürst, ein kolossaler Tausendfüßler und eine fünfköpfige Hydra sind nur einige der unzähligen gewaltigen und furchterregenden Monster und Yokai, die sich euch in den Weg stellen. Verteidigt euch gegen ihren unerbittlichen Angriff und geht als Sieger hervor, um tiefer in die Tiefen der Hölle hinabzusteigen.

Dynamischer, waffenbasierter Kampf: Meistert den Rhythmus intensiver Schwertkampf-Action: Tempo und Timing der Bewegungen sind von japanischen Kampfkünsten inspiriert. Nutzt die einzigartigen Spezialbewegungen einer breiten Palette von Waffentypen wie Katanas, Kampfschirmen und Speeren, um eure Feinde zu überlisten.

Authentische Roguelite-Action: Der Tod ist zwar nicht das Ende, aber die Welt der Hölle lebt und atmet und bietet bei jedem Versuch neue Kartenlayouts und Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Permanente Upgrades, anpassbare Waffen und ein variabler Stufenaufstieg bieten bei jedem Durchlauf neue Möglichkeiten und Herausforderungen.

Immersives Waffenverbesserungssystem: Der Crafting-Prozess gibt die vollständige Kontrolle über das Sammeln, Verbessern und Freischalten von Fähigkeiten für Haupt- und Nebenwaffen. Schaltet bei jedem Durchlauf Verbesserungen für eure Lieblingswaffen frei und stürzt euch wieder in die Action!

Soul Devour Power-Up System: Sammelt bei jedem Abstieg Seelen, um euch in Echtzeit aufzurüsten. Nutzt das einzigartige Power-Up-System, um dynamisch und strategisch Verbesserungen auszuwählen.