Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 03/2022

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Worauf ihr euch freuen dürft und was davon direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass landet, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

Nobody Saves the World (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 18. Januar 2022

Nobody Saves the World im Microsoft Store kaufen.

Dysmantle (Optimiert für Xbox Series X|S) – 19. Januar 2022

Dysmantle für reduzierte 17,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Der reguläre Preis liegt bei 19,99 Euro.

Blackwind (Optimiert für Xbox Series X|S) – 20. Januar 2022

Blackwind für reduzierte 21,24 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Der reguläre Preis lautet 24,99 Euro.

Downslope – 20. Januar 2022

Downslope im Microsoft Store kaufen.

Hatsune Miku Logic Paint S – 20. Januar 2022

Hatsune Miku Logic Paint S für reduzierte 9,59 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulär kostet das Spiel 11,99 Euro.

Pupperazzi (Xbox Game Pass) – 20. Januar 2022

Pupperazzi im Microsoft Store kaufen.

RPGolf Legends (Optimiert für Xbox Series X|S) – 20. Januar 2022

RPGolf Legends für 29,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Rise of the Third Power – 20. Januar 2022

Rise of the Third Power für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 20. Januar 2022

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction für 49,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Windjammers 2 (Xbox Game Pass) – 20. Januar 2022

Windjammers 2 im Microsoft Store kaufen.

Gravity Chase – 21. Januar 2022

Gravity Chase für 11,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Jack ‘n’ Hat (Optimiert für Xbox Series X|S) – 21. Januar 2022

Jack ‘n’ Hat für reduzierte 6,79 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Der reguläre Preis lautet 7,99 Euro.

Kinduo (Optimiert für Xbox Series X|S) – 21. Januar 2022

Kinduo im Microsoft Store kaufen.