Ghost of A Tale: Möglicher Nachfolger angeteasert

Ein neues Abenteuer für die Bardenmaus Tilo könnte in diesem Jahr angekündigt werden.

Der Entwickler von Ghost of A Tale machte zum Ende des Jahres in einem Tweet darauf aufmerksam, dass 2022 etwa auf die Fans zukommt.

Ob es sich nun um ein gänzlich neues Abenteuer handelt oder das aktuelle Spiel mit einer Erweiterung bedacht wird, bleibt abzuwarten.

Oh boy do we have mousy things in store for #GhostOfATale fans in 2022… 🐭 https://t.co/mejXQHfTo1

— Seith (@SeithCG) December 31, 2021