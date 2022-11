Ghostrunner: Zweijähriger Geburtstag mit Stil und Katana

Publisher 505 Games freut sich, den zweiten Geburtstag des Cyberpunk-Action Spiels Ghostrunner feiern zu dürfen. Zum Jubiläum veranstaltet 505 Games zusammen mit den Game-Studios One More Level, All In! Games, 3D Realms und Slipgate Ironworks morgen um 18:00 Uhr einen Geburtstags-Stream.

Mit dabei sind Kommentare der Studios, neue Details zum bevorstehenden Wettbewerb Legendary Ghostrunner Competition am 13. November sowie andere Überraschungen.

Der Stream kann hier verfolgt werden: https://www.twitch.tv/505games.

Das von der Kritik gefeierte First-Person-Actionspiel hat sich seit seiner Veröffentlichung vor zwei Jahren mehr als 1,5 Millionen Mal verkauft und bietet Spieler auf der ganzen Welt ein adrenalingeladenes Erlebnis. Während des Streams werden der CEO von One More Level, Szymon Bryła, und der Vice President/Game Director, Radosław Ratusznik, über den Erfolg des ersten Spiels sprechen und einen Vorgeschmack auf die Fortsetzung geben. Im Stream werden auch Fan-Art aus der Community, Cosplays und Gameplay-Clips von talentierten Speedrunner gezeigt.

Interessierte erfahren außerdem mehr über den bevorstehenden Wettbewerb Legendary Ghostrunner Competition (LGC). Seit März konnten sich die besten Spieler für den LGC qualifizieren, indem sie ihre Fähigkeiten im Wellen-Modus unter Beweis stellten. Am 13. November von 17 bis 23 Uhr wird nun der oder die Beste gekürt. Der oder die Gewinner:in darf nicht nur ein individuelles Ghostrunner-Katana mit nach Hause nehmen, sondern wird mit seinem oder ihrem Konterfei in Ghostrunner 2 zu sehen sein.

Ghostrunner: Complete Edition ist für PlayStation 5 + PlayStation 4, Xbox Series X|S + Xbox One, Nintendo Switch und auf PC über Steam, Epic Games Store und GOG erhältlich und enthält den Project_Hel DLC und alle anderen Inhalte seit dem Launch.