Ghostrunner: Next-Gen-Version schnetzelt mit Ray-Tracing-Fidelity-Modus

Publisher 505 Games veröffentlicht heute gemeinsam mit den Entwicklern und Partnern All In! Games, One More Level, 3D Realms und Slipgate Ironworks die physischen und digitalen Versionen des First-Person-Parkour-Actionspiels im Cyberpunk-Stil Ghostrunner für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Besitzer der Xbox One- und PlayStation 4-Versionen können kostenlos auf die jeweilige Next-Generation-Konsolenversion upgraden.

Jetzt kann man sich durch die per Post-Processing-HDR und den Ray-Tracing-Fidelity-Modus verbesserte Neon-Umgebung von Ghostrunner schwingen.

Es geht die Wände des Dharma-Tower mit blitzschnellen, in 4K/120 FPS gerenderten Parkour-Skills nach oben. Der räumliche 3D-Sound unterstreicht den pulstreibenden Electronic-Soundtrack von Daniel Deluxe und lässt jeden Katana-Schwung und jeden der Gravitation trotzenden Sprung noch wuchtiger klingen.

Die Ghostrunner-Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S enthalten alle Spielmodi, die One More Level im letzten Jahr veröffentlicht hat. Die Zeit ist der Gegner im Kill-Run-Modus; Jacks tödliche Agilität und Eleganz lassen sich im Fotomodus einfangen. Im Roguelike-inspirierten Wellenmodus heißt es anpassen oder sterben. Im Assist-Modus sind die Chancen bei den Kämpfen erhöht, in denen jeder Treffer tödlich ist: Es gibt ein Extra-Leben, das Spiel ist zur Unterstützung der Reaktionszeiten verlangsamt und Fähigkeiten sind durch kürzere Abklingzeiten öfter einsetzbar.

Mit dem Jack’s-Bundle können die Spieler die Ästhetik von Ghostrunner anpassen, es ist jetzt auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S für €7,99 erhältlich. Diese Sammlung enthält alle kosmetischen Objekte, die bis jetzt für Ghostrunner erschienen sind, das kürzlich veröffentlichte Neon-Pack und die vorherigen Winter- und Metall-Ochsen-Packs.

Ghostrunner startet heute im Einzelhandel und digitalen Stores für PlayStation 5 und Xbox Series X|S zum Preis von €29,99. Es ist bereits erhältlich auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Amazon Luna und PC via Steam, Epic Games Store und GOG.