Xbox Game Pass: MLB The Show 21 Perk für Ultimate-Abonnenten verfügbar

Über 25 Gegenstände sind im Sommer Bundle für MLB The Show 21 als Perk für Ultimate Abonnenten verfügbar.

Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten können sich einen neuen Vorteil für das Spiel MLB The Show 21 sichern.

Feiert das Field of Dreams Spiel der MLB mit einem Sommer Bundle für MLB The Show 21 und sichert euch so insgesamt 29 Gegenstände.

Im Bundle enthalten ist ein 42 Series Pack, ein Diamond Ballplayer Pack sowie fünf The Show Packs.

Ultimate-Abonnenten können den Perk für das Spiel über die Xbox Game Pass App auf ihrem Smartphone, der App auf Windows 10 und natürlich auf ihrer Xbox-Konsole einlösen.

Das Angebot könnt ihr bis zum 12. November 2021 in Anspruch nehmen.