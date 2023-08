GigaBash: Titanen und Bestien treffen aufeinander

Autor:, in / GigaBash

Im Arena-Brawler GigaBash treffen Titanen und Bestien aufeinander und legen Städte in Schutt und Asche.

GigaBash ist ein Multiplayer-Arena-Brawler mit gigantischen, vom Film inspirierten Kaiju, überlebensgroßen Helden, weltbewegenden Spezialattacken und vollständig zerstörbaren Umgebungen. Nachdem das Spiel bereits vor einem Jahr für PC via Steam, Epic Game Store und PlayStation erschienen war, werden sich die Monster ab Freitag auch auf Xbox Series X|S und Nintendo Switch wüten.

Das ist GigaBash

Nach Jahrhunderten des Schlummerns in den Eingeweiden der Erde sind die als Titanen bekannten Urzeit-Bestien erwacht. Nun müssen sie gegen die Menschheit – und gegeneinander – um die totale Weltherrschaft kämpfen.

GigaBash kombiniert das Chaos und die Kreativität von Titeln wie Power Stone, Super Smash Bros und War of Monsters mit dem atemberaubenden Ausmaß der klassischen Kaiju-Filme. Spielt entweder als rasender Titan oder als titanenjagender Mecha; beschwört Blitze vom Himmel, benutzt einen Funkturm als Schlagstock oder rollt ein ganzes Viertel (und eure Feinde) in einen einzigen riesigen Schneeball. Wenn ihr genug Schaden angerichtet habt, verwandelt ihr euch in eure endgültige Form, die furchterregende S-Klasse.

Spielfeatures

Entfesselt die Bestie: Wählt aus einer bunten Liste von 10 einzigartigen Charakteren im Kampfmodus, jeder mit seinem eigenen Moveset und Spielstil. Könnt ihr sie alle meistern?

Wählt aus einer bunten Liste von 10 einzigartigen Charakteren im Kampfmodus, jeder mit seinem eigenen Moveset und Spielstil. Könnt ihr sie alle meistern? Leicht zu erlernen, knifflig zu meistern: Plant eure Angriffe, blockt eure Gegner, benutzt Greifer und Spezialfähigkeiten und baut eure Giga-Energieanzeige auf, um eure endgültige Form zu enthüllen!

Stampfendes Gelände: Stürzt euch in einen klassischen Free-for-All-Kampf mit bis zu 4 Spielern oder bildet Paare im 2v2-Modus. Führt Krieg auf der ganzen Welt – von Stadtlandschaften bis hin zu exotischen Orten, nirgendwo ist man vor dem Zorn der Titanen sicher!

Stürzt euch in einen klassischen Free-for-All-Kampf mit bis zu 4 Spielern oder bildet Paare im 2v2-Modus. Führt Krieg auf der ganzen Welt – von Stadtlandschaften bis hin zu exotischen Orten, nirgendwo ist man vor dem Zorn der Titanen sicher! Heimatfront: Springt auf die Couch und fordert bis zu drei Freunde im lokalen Mehrspielermodus heraus. Niemand zu Hause? Kein Problem, geht einfach online!

Springt auf die Couch und fordert bis zu drei Freunde im lokalen Mehrspielermodus heraus. Niemand zu Hause? Kein Problem, geht einfach online! Kampf der Titanen: Entdeckt die Ursprünge (und Missgeschicke) der Titanen in vier einzigartigen Einzelspielerkampagnen, jede mit ihrem eigenen übergroßen Protagonisten.

Entdeckt die Ursprünge (und Missgeschicke) der Titanen in vier einzigartigen Einzelspielerkampagnen, jede mit ihrem eigenen übergroßen Protagonisten. Halle der Alphas: Tretet im Duell-Modus gegeneinander an und fordert Spieler aus der ganzen Welt heraus, um zu sehen, wer der wahre König der Titanen ist.

Tretet im Duell-Modus gegeneinander an und fordert Spieler aus der ganzen Welt heraus, um zu sehen, wer der wahre König der Titanen ist. Multiplayer-Chaos: Erlebt den ultimativen Partymodus mit einer Vielzahl von Minispielen, die für maximalen Spaß sorgen. Nur im lokalen Spiel verfügbar.