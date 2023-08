Quake II: Ankündigung in Kürze, Plattformen bekannt

Seit Monaten zeichnet sich ab, was bald offiziell ist: Quake II kommt in einer Remastered-Version auf den Markt und bald folgt die Ankündigung.

Am 22. Juni wurde über Gematsu bekannt, dass dem koreanischen Game Rating and Administration Committee ein Spiel namens Quake II Remastered zur Prüfung der Alterseinstufung vorgelegt wurde. Man konnte sich spätestens zu diesem Zeitpunkt denken, dass eine Neuveröffentlichung von Quake II bevorsteht, das erstmals 1997 für den PC erschien und 199 auf der PlayStation und der Nintendo 64 folgte.

Wie nun das Dealabs Magazine berichtet, liegen diesem Unterlagen vor, die Quake II Remastered bestätigen und noch ein paar weitere Details enthalten. Demnach wird die Neuauflage ebenfalls unter dem Titel Quake II erscheinen und auf den Beisatz „Remastered“ verzichten. Manche Dokumente sprechen hingegen von einem „Enhanced“ statt einem „Remastered“.

Offiziell angekündigt wird Quake II jedenfalls während der QuakeCon 2023, die vom 10. bis 13. August in Texas stattfindet. Nach mehrjähriger Pause findet dieses Event erstmals wieder vor Ort und in Person statt und wie der Name erahnen lässt, widmet sich die Con voll und ganz Spielen, die aus dem Hause id Software stammen. Der ideale Ort, um Quake II anzukündigen, ob nun Remastered oder Enhanced oder einfach nur Quake II.

Nach Einschätzung des Magazins wird das Spiel jedenfalls am 11. August, vielleicht auch schon am Abend des 10. Augusts angekündigt – und das für eine Bandbreite an Plattformen: den PC, die Xbox Series X|S, die Xbox One, die PlayStation 5, die PlayStation 4 und die Nintendo Switch.