Gotham Knights: Dicke Spoiler durch Artbook kursieren im Netz

Autor:, in / Gotham Knights

In weniger als zwei Wochen erscheint das Actionspiel Gotham Knights von Warner Bros. Games.

Wer sich das Spiel vorbestellt hat oder am Tag seiner Veröffentlichung in die Rolle eines der Superhelden schlüpfen will, der sollte sich bis zum 21. Oktober vor möglichen Spoilern hüten.

Grund für die Besorgnis ist ein Artbook zum Spiel, das zu früh an einige Spieler versendet worden ist. Es enthält Spoiler zum Spiel und bereits in den sozialen Medien gepostet wurden.

Wir selbst haben uns den oder die Spoiler nicht angeschaut und werden sie demnach auch nicht posten, da wir uns, wie alle anderen auch, auf die Veröffentlichung von Gotham Knights freuen.

Executive Producer Fleur Marty zeigte sich enttäuscht von dem Leak und schrieb:

„Ich kann nicht verstehen, warum jemand eine Geschichte (egal ob es sich um ein Spiel, einen Film, ein Buch oder was auch immer handelt) für andere verderben sollte.“