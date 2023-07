Gotham Knights: Batman könnte als DLC kommen

Die Steam-Datenbanken listen auf, wenn es zukünftig geplante Änderungen an Spielen gibt. Der Entwickler muss diese im Vorfeld mit Steam kommunizieren, welche dann in einem Log aufgeführt sind. Denn Valve seine Verkaufsplattform muss hier natürlich prüfen, inwieweit diese Updates mit den eigenen Anforderungen übereinstimmen.

In letzter Zeit häufen sich die Einträge zu Gotham Knights in diesen Datenbanken, was auf einen weiteren DLC schließen lassen könnte. Möglichkeiten für einen DLC wären zum Beispiel das Weiterführen der Geschichte, oder ein Prequel, in dem ihr mit Batman auf die Entstehung der Gotham Knights hinspielt.

Welchen Wunsch-DLC hättet ihr gerne für das letzte veröffentlichte Abenteuer in Gotham?