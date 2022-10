Gotham Knights: Entwickler melden sich zu Performance-Problemen und Patch-Plänen

Gotham Knights steht weiterhin in der Kritik! Vor allem die Performance-Probleme nimmt vielen Fans die Freude am Spiel. Für den PC hat das Studio bereits einen Patch veröffentlicht. Die Patch-Notes gibt es hier.

Konsolenspieler sollen Ende der Woche ein Update erhalten. Die schwache Performance wurde bereits analysiert. Jetzt wollen die Entwickler gegen wirken.

„Aufruf an alle Knights! Vielen Dank an die Community für eure anhaltende Unterstützung für #GothamKnights. Es ist fantastisch, das Spiel live und in euren Händen zu sehen! Während wir beginnen, Patches auszurollen, möchten wir euch einen Überblick darüber geben, was ihr in den kommenden Wochen erwarten könnt, und einige Dinge klarstellen.“

„Erstens: Für unsere PC-Spieler ist der neueste Patch jetzt live und ihr könnt die vollständigen Patch Notes bereits lesen.“

„Dieser Patch behebt allgemeine Probleme mit der Tastatureingabe, das Koop-Matchmaking über Invites und die Stabilität in Bezug auf Spielabstürze im gesamten Titel.“

„Für unsere Konsolenspieler ist der nächste Patch für Ende der Woche geplant, genauere Informationen folgen in Kürze. Ähnlich wie beim PC wird dieser Patch eine Mischung aus notwendigen Korrekturen beheben, die seit der Veröffentlichung aufgetaucht sind.“

„Wir wissen, dass Spieler sowohl auf PC als auch auf Konsole mit Leistungsproblemen zu kämpfen haben.“

„Das Team arbeitet hart an einem größeren Patch, um die Leistung insgesamt zu verbessern und euch die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Für Konsolenspieler wollen wir speziell die Probleme mit der Framerate-Stabilität angehen.“

„Bitte meldet weiterhin alle Bugs an http://bugs.gothamknightsgame.com und vielen Dank für eure Leidenschaft für Gotham Knights!“