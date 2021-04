Gothic Remake: Rollenspiel bekommt Ingame-Store mit exklusiven Extras

THQ Nordic kündigt an, dass das Gothic-Remake einen eigenen Ingame-Store bekommen wird. Der Store bietet unter anderem neues Equipment für den namenlosen Helden – so kann etwa die legendäre Waffe von Diego oder ganz neue Ausrüstung erworben werden, um sich auch modisch von allen anderen Bewohnern des Minentals deutlich abzusetzen.

Der Shop bietet ebenfalls eine ganze Reihe von sogenannten „Quality of Life“-Gegenständen wie Heiltränke, Erfahrungspunkte-Booster oder gegnerbezogene Schadensverstärker, wenn man beispielsweise Probleme damit hat, einen Troll zu erschlagen. Und sollten die Spieler alle Lernpunkte oder Attributpunkte schon ausgegeben haben und schließlich feststellen, dass diese Verteilung nicht optimal war, kann auch eine vollständige Umverteilung der Punkte für eine geringe Gebühr gekauft werden.

Und – zum allerersten Mal in der Geschichte der Gothic-Reihe – wird der G-Store exklusiv eines der am häufigsten nachgefragten Objekte aller Zeiten bieten: Begleittiere! Helden, die sich auf ihren Streifzügen durch die Wildnis einsam fühlen, können sich nun ein Tier kaufen. Wie wäre es mit einem Baby-Scavenger oder einen jungen Troll? Wir sind sicher, jeder findet den passenden Lieblingsbegleiter.

„Nach eingehender Analyse all der großartigen Rollenspiele am Markt wurde schnell klar, dass die Spieler die Möglichkeit schätzen, ihre Abenteuer-Reisen ausbauen und individuell anpassen zu können. Mit dem G-Store bieten Alkimia Interactive und THQ Nordic nun zahlreiche Optionen, dies zu tun.“

Jede Transaktion im G-Store wird mit den sogenannten G-Münzen (engl.: G-Coins) abgewickelt. Diese können entweder zu einem festen Kurs erworben werden, wie in der untenstehenden Preisliste abgebildet, oder durch das Anschauen von Livestreams zum Spiel verdient werden. Für jede volle Stunde, die registrierte Spieler das Gothic-Remake in einen Livestream anschauen, werden sie mit kostenfreien G-Münzen belohnt. Die exakten Angebote des G-Stores werden entsprechend des Community-Feedbacks gestaltet und kurz vor dem Release des Spiels final enthüllt werden.

G-Münzen Preis-Übersicht:

„Mit dem Gothic Remake wollen wir nicht nur einfach das alte Gothic in hübsch abliefern, sondern wir wollen das Spiel vollständig an die Standards von 2021 und darüber hinaus anpassen. Wir sind alle selbst Fans von Open-World-Rollenspielen und nahezu alle bieten einen Shop für den modernen Spielertyp: Man arbeitet hart im echten Leben, verdient viel Geld und hat kaum Zeit es auszugeben. Für diese Art von Spieler bieten wir DIE perfekte Lösung!“ so Reinhard Pollice, Studio Head von Alkimia Interactive & Business and Development Director bei THQ Nordic, „Wir haben in unserer Finanzabteilung eine repräsentative Umfrage durchgeführt und 100% der Befragten gaben an, dass dies eine fantastische Idee sei!“