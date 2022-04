Grand Theft Auto V: Dreifach-Boni in Extraktion, 150.000 GTA$ geschenkt und mehr in GTA Online

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Diese Woche in GTA Online: Dreifach-Boni in Extraktion, 150.000 GTA$ geschenkt, Gunrunning-Boni, T-Shirt gratis und mehr.

Waffenschmuggler und Führungskräfte aus Los Santos können in dieser Woche von allerlei Rabatten und Spezial-Boni in GTA Online profitieren. Außerdem schüttet der Gegner-Modus Extraktion nicht nur dreifache GTA$ aus, sondern obendrein 150.000 GTA$ an alle, die drei Runden gewinnen.

Das erwartet euch in dieser Woche:

Doppelte GTA$ und RP für Spezialfahrzeug-Aufträge

für Spezialfahrzeug-Aufträge Doppelte Forschungsgeschwindigkeit im Bunker

im Bunker Dreifache GTA$ und RP in Extraktion

in Extraktion 150.000 GTA$ geschenkt , wenn ihr drei Runden in Extraktion gewinnt

, wenn ihr drei Runden in Extraktion gewinnt Das schwarze Hawk-&-Little-Logo-T-Shirt kostenlos fürs Einloggen

kostenlos fürs Einloggen Hauptpreis der Woche am Glücksrad : Obey Tailgater S

: Obey Tailgater S Car-Meet-Preisfahrzeug : Gewinnt in den nächsten sieben Tagen sieben Straßenrennen und erhaltet die Schlüssel zu einem Grotti Turismo Classic

: Gewinnt in den nächsten sieben Tagen sieben Straßenrennen und erhaltet die Schlüssel zu einem Grotti Turismo Classic Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S Haos Premium-Testfahrzeug: Principe Deveste Eight HSW-Zeitrennen der Woche vom Ron-Alternates-Windpark nach Elysian Island

Unternehmens-Rabatte : 30 % auf Fahrzeug-Lagerhäuser und Spezialfracht-Lagerhäuser, 50 % auf Bunkervorräte und Vorräte für MC-Unternehmen

: 30 % auf Fahrzeug-Lagerhäuser und Spezialfracht-Lagerhäuser, 50 % auf Bunkervorräte und Vorräte für MC-Unternehmen Fahrzeug-Rabatte : 30 % auf den Coil Rocket Voltic, 40 % auf bewaffneten Declasse Tampa, den Karin Sultan RS Classic, den HVY Nightshark, den Karin Technical Aqua und den Emperor ETR1 sowie 50 % auf den Pegassi Torero

: 30 % auf den Coil Rocket Voltic, 40 % auf bewaffneten Declasse Tampa, den Karin Sultan RS Classic, den HVY Nightshark, den Karin Technical Aqua und den Emperor ETR1 sowie 50 % auf den Pegassi Torero Prime-Gaming-Boni: 100.000 GTA$ als Bonus für alle, die in dieser Woche spielen