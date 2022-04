CD Projekt RED: Arbeiten an verschiedenen Spielen für 2022 angekündigt

Autor:, in / CD Projekt RED

CD Projekt RED hat einige Eisen im Feuer und können ein paar starke Franchise ihr Eigen nennen. Per Twitter hat das Studio jetzt bekannt gegeben, woran sie in diesem Jahr noch arbeiten.

Ein paar der laufenden Projekte waren vorab bekannt und dementsprechend sind arbeiten daran keine Überraschung, z. B. ein neues Spiel im The Witcher Universum, ein Current-Gen-Upgrade für The Witcher 3 oder eine Erweiterung für Cyberpunk 2077. Der Beitrag auf Twitter führt darüber hinaus auch Arbeiten an unangekündigten Titeln auf.

Hier ist ein Überblick, woran gearbeitet wird:

Entwicklungsarbeit an einer Erweiterung für Cyberpunk 2077

Entwicklungsarbeit an einem neuen The Witcher Spiel in der Unreal Engine 5

weiterer Support für Cyberpunk 2077

Entwicklungsarbeit am Upgrade von The Witcher 3: Wild Hunt

Entwicklungsarbeit mit dem Studio The Molasses Flood für ein unangekündigtes Projekt basierend auf einem bekannten Franchise

Arbeiten an einem Spinn-Off zu GWENT: The Witcher Card Game

weiterer Support für GWENT: The Witcher Card Game und The Witcher: Monster Slayer

Konzept- und Untersuchungsarbeiten an einem unangekündigten Projekt

Zu den Veröffentlichungsterminen gibt es keine weiteren Angaben, es ist auch noch nicht bekannt, wann CD Projekt RED die unangekündigten Projekte bekannt geben wird.