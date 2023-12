Grand Theft Auto V: Kostenloses The Chop Shop für GTA Online live

Schließt euch mit Yusuf Amir, dem illustren Immobilienmogul und Auto-Enthusiasten aus Liberty City, bei seiner neuesten Unternehmung zusammen und stehlt in GTA Online: The Chop Shop in einer Serie von Raubüberfällen die begehrtesten Fahrzeuge in Los Santos.

Das heutige Update beinhaltet außerdem eine neue illegale Geschäftsimmobilie, eine Auswahl an neuen Fahrzeugen, neue Driftrennen und vieles mehr.

Der Schrotthandel

Hinter der bröckelnden Fassade von Red‘s Auto Parts liegt das unerfüllte Potential eines ausgeklügelten Raubunternehmens. Mit euren Fähigkeiten und Yusufs Auge für exotische Automobile gibt der neue Schrotthandel den perfekten Deckmantel ab. Er ist unscheinbar genug, um nicht die Aufmerksamkeit der Gesetzeshüter zu erregen, aber ist dennoch mit allem ausgestattet, was man benötigt, um atemberaubende Raube der begehrtesten Fahrzeuge im südlichen San Andreas durchzuziehen.

Nehmt Yusufs Anruf entgegen, um loszulegen. Sobald ihr einen Schrotthandel besitzt, werdet ihr Teil der Pläne von Yusuf und seinem Cousin Jamal rund um Fahrzeugraube, die über die Planungswand im Schrotthandel verfügbar sind – jeder von ihnen dreht sich um ein neues wertvolles Ziel und erfordert eine sorgfältige Planung, bevor das Fahrzeug erfolgreich entwendet werden kann.

Sobald ihr ein Fahrzeug akquiriert habt, könnt ihr es auf den Hebebühnen in eurem Schrotthandel ausschlachten und erhaltet so mit der Zeit wertvolle Teile. Eine sofortige Befriedigung eurer Bedürfnisse ist natürlich auch immer eine Option: Verkauft gestohlene Fahrzeuge für eine pauschale Summe, indem ihr sie einfach an den Docks abliefert, von wo aus sie in einem Frachtcontainer zu Yusuf gebracht werden. Versucht aber, die Lackierung und die Felgen auf dem Weg nicht zu verkratzen.

Fünf Schrotthandel-Immobilien stehen zur Auswahl: Ihr könnt euer Unternehmen im weiter entfernten Paleto Bay ansiedeln oder euch einen wertvollen, zentral gelegenen Standort in Strawberry sichern. Der Schrotthandel bietet auch optionale Verbesserungen wie Handelspreise, die euch einen Rabatt von 50 % beim Anfordern zerstörter Fahrzeuge über Mors Mutual oder bei der Reparatur von Fahrzeugen in einer beliebigen Werkstatt garantieren. Darüber hinaus gibt einen neuen Abschleppdienst, mit dem ihr bestimmte Fahrzeuge nach Verstößen in euren Schrotthandel bringen könnt, um sie ebenfalls auszuschlachten.

Waghalsige neue Fahrzeugraube

Autos dieses Kalibers in Los Santos zu stehlen, ist definitiv keine einfache Sache. Jamals Operation dreht sich um Raubzüge und eine wöchentlich rotierende Auswahl an Zielfahrzeugen, die Yusuf für seine Sammlung ins Auge gefasst hat. Jeder Raub umfasst das Auskundschaften und Sammeln erster Informationen, die Durchführung von Ausrüstungsmissionen und neuer Aufgaben im freien Modus und gipfelt schließlich in einem rasanten Finale.

Auch wenn ihr das Zielfahrzeug leicht an seinem auffälligen individuellen Nummernschild erkennen könnt, erfordern die Diebstahlpläne eine breite Palette an Techniken und Fähigkeiten, Verkleidungen und Undercover-Arbeit, Hacking und die Entschärfung von Gegenmaßnahmen sowie verlässliches fahrerisches Können und Entscheidungsfindungen in Sekundenbruchteilen während einer hektischen Verfolgungsfahrt.

Fahrzeugraube umfassen – neben all den anderen neuen Aktivitäten in GTA Online: The Chop Shop – auch ihre eigenen täglichen Herausforderungen, Auszeichnungen im Pausemenü und Karrierefortschritt-Herausforderungen für Spieler auf PS5 und Xbox Series X|S, die ihr im Karrierefortschritt-Reiter des Pausemenüs findet.

Neue Fahrzeuge

GTA Online: The Chop Shop bietet einen ganzen Konvoi voller funkelnder neuer Fahrzeuge wie den umwerfenden neuen Supersportwagen Turismo Omaggio von Grotti, ein Mehrzweck-SUV mit Imani-Tech-Kompatibilität, ein stylisches Cabrio und ein SUV, beide mit einer Vielzahl an verfügbaren Verbesserungen von Hao’s Special Works PS5 und Xbox Series X|S, und mehr.

Das heutige Update verschafft euch außerdem neue Connections in die automobile Halbwelt, durch die ihr höchstbegehrte und seltene Polizeifahrzeuge kaufen und besitzen könnt.

Um sie erwerben zu können, müsst ihr allerdings bei Fahrzeugrauben sämtliche Gesetze brechen. Überlebt und verliert Fahndungslevel, späht Raubzüge aus und begebt euch tief in die kriminelle Unterwelt, um den Zugang und Handelspreise für den Vapid Stainer LE Cruiser, den Polizeitransporter und den Zivil-Streifenwagen freizuschalten.

Jetzt neu: die Vinewood-Club-Garage

Mit diesem Update gibt es auch aufregende Nachrichten für Mitglieder bei GTA+ auf PS5 und Xbox Series X|S. Das neueste Premium-Angebot des Vinewood Clubs ist der Zugang zur äußerst geräumigen Club-Garage, einer neuen Location mit zusätzlichem Raum, um bis zu 100 Fahrzeuge unterzubringen und zu präsentieren.

Dieser außergewöhnliche neue Vorteil ergänzt den kuratierten Ausstellungsraum des Vinewood Car Club, in dem ihr ausgewählte Fahrzeuge betrachten, Probe fahren und kaufen könnt. Besucht den günstig gelegenen Standort der neuen Club-Garage in Pillbox Hill um euch die Vinewood-Club-Garage anzusehen und um entweder einige eurer aktuellen Fahrzeuge in ein luxuriöses neues Heim umzusiedeln oder einige der neuen Fahrzeuge für eure Sammlung zu erwerben und sie an dieser exzellenten Location zu präsentieren.

Mitglieder bei GTA+ erhalten außerdem das neue Muscle-Car Declasse Impaler LX kostenlos – zusammen mit vielen weiteren Mitgliedsvorteilen. Der Impaler ist über das Podium im Vinewood Car Club oder die Ingame-Webseite von Southern San Andreas Super Autos erhältlich. Besucht die Webseite zu GTA+, um weitere Informationen zu erhalten und GTA+ zu abonnieren.

Neue Driftrennen und Drifttuning

Werdet in Driftrennen eins mit der Kurve und lasst auf der Suche nach dem perfekten Spin die Reifen überdrehen. Nutzt spezielle Drifttuning-Kits für das neue Coupé Fathom FR36 sowie sieben bereits veröffentlichte Fahrzeuge.

Anstatt wie in einem normalen Rennen nur in Richtung Ziel zu rasen, erhaltet ihr in diesem Modus wichtige Driftpunkte auf Basis verschiedener Kriterien wie Boni für präzise Drifts und eure Position bei der Zieldurchfahrt. Verknüpft eine Reihe kürzerer Drifts zu einem Megadrift oder geht an die Grenzen, um den ultimativen Status eines Driftgotts zu erreichen.

Achtet dabei aber auf Hindernisse und Requisiten: Wenn ihr einen Laternenmasten küsst, kann euch das ganz schnell euren Multiplikator kosten. Wer im Ziel die meisten Driftpunkte hat, gewinnt. Driftrennen stehen allen Mitgliedern des LS Car Meet zur Verfügung und finden an sieben klassischen Schauplätzen in Los Santos statt wie dem Legion Square, Vespucci Beach, den Vinewood Hills, Mirror Park und anderen.

Los Santos wird wild: Spieler auf PS5 und Xbox Series X|S sollten Ausschau nach Tieren halten, die das Land, den Himmel und das Meer rund um Los Santos bevölkern.

Der Ruf der Wildnis: Tiere in GTA Online

Das neue Gefechtsgewehr wird in jedem Gefechtsszenario zu einem beeindruckenden Faktor, besonders für alle, die auf Stabilität und Zuverlässigkeit bauen, wenn sie ein Magazin mit 20 Schuss leeren. Findet den Waffentransporter oder sucht die Waffenkammer in eurem Agenturbüro auf, um ein Gefechtsgewehr zu kaufen und sorgt so dafür, dass euer persönliches Arsenal mit der Zeit geht.

Belohnungen für die Community-Herausforderung aus dem November

Die GTA-Online-Community übertrifft regelmäßig selbst unsere wildesten Erwartungen und die Community-Herausforderungen im November waren da keine Ausnahme. Nachdem sie zusammen über 100 Millionen Dosen Sprunk und eCola runtergeschüttet, Simeons Exportanfragen im Wert von über 15 Milliarden GTA$ erledigt und im Weltuntergangs-Szenario eine atemberaubende Gesamtsumme in Höhe von über 500 Milliarden GTA$ gesammelt haben, können sich alle Spieler die folgenden Geschenke abholen, indem sie zu einem beliebigen Zeitpunkt bis 20. Dezember GTA Online spielen:

das „Sprunk x eCola“-Design für die Mammoth F-160 Raiju

den „Sprunk x eCola“-Bodysuit

Sprunk- und eCola-Nummernschilder

das Rockstar-Motorsport-Design für den neuen Grotti Turismo Omaggio

das Rockstar-Motorsport-Design für den Pegassi Zentorno

und mehr

Die Sicherheit unserer Community ist für uns das Allerwichtigste. Unser Ziel ist es, das GTA-Online-Spielerlebnis sicher, respektvoll und fair zu halten. Im Rahmen der umfassenden Verbesserungen für GTA Online ergreifen wir zusätzliche Schritte, um ein für alle Spieler sicheres Erlebnis zu garantieren. Mit diesem Update führen wir eine Voice-Chat-Moderation ein, die die aktuellste Technologie und eine Überprüfung durch Menschen kombiniert. Im Rahmen des Rockstar-Verhaltenskodex werden wir den Voice-Chat moderieren und die nötigen Maßnahmen ergreifen, um ein positives Spielerlebnis zu gewährleisten. Weitere Informationen findet ihr in den FAQs zur Voice-Chat-Moderation. 2024 folgen noch weitere Verbesserungen zur Community-Sicherheit.

Das heutige Update beinhaltet auch eine Reihe weiterer Verbesserungen des Spielerlebnisses, die ihr in den Patch-Notes beim Rockstar Support findet. Weitere Informationen zu zukünftigen Updates wie neuen Fahrzeugen, festlichen Überraschungen und vielem mehr findet ihr in den kommenden Wochen hier auf dem Rockstar Newswire.