Gungrave G.O.R.E: Blutiges 4K Gameplay-Video aus dem Action-Shooter

In Gungrave G.O.R.E seid ihr der Sensenmann und verteilt einen haufen Bullets an unartige Opfer wie Süssigkeiten an Halloween.

Klopf Klopf der Sensenmann ist da. Bewaffnet mit Milliarden Kugeln schießt ihr euch durch die Drogen verseuchte Gebiete und müsst die Gangsterbosse der Stadt ausschalten.

Aber fangen wir mal von vorne an. Ihr seid Grave der Sensenmann von nebenan. Bewaffnet mit einem Sarg, ja einem Sarg, wütet ihr durch die Gegner verseuchten Korridore von Laboren und Straßen und ballert auf alles was 2 oder mehr Beine hat.

Gungrave G.O.R.E ist ein Third Person Shooter aus Südkorea, der euch als Sensenmann in einem Ballett voller Bullets tanzen lässt. Ohne Gnade killt ihr eure Gegner mit stylischen Finishern in einer Kombi aus Fern und Nahkampf angriffen.

Also verstand aus und ballert los, dass der Finger glüht. Gungrave G.O.R.E ist ab sofort im Xbox Game Pass Abo enthalten, aber ihr könnt euch wie immer einen kleinen Einblick im neusten Video verschaffen und dann in den Kommentaren eure Meinung dazu äußern. Also, worauf wartet ihr noch?

