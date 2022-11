Gungrave G.O.R.E: Rache wird am besten blutig im Abo serviert

Rache wird am besten blutig serviert! Der Gungrave G.O.R.E Overview-Trailer stimmt auf das bleihaltige Baller-Fest ein.

Die Uhr tickt, denn der Tag der Auferstehung (22. November) steht vor der Tür. Es gibt also keinen besseren Zeitpunkt, um alles zu erfahren, was man wissen muss, bevor der legendäre Revolverheld der Auferstehung zurückkehrt.

In diesem neuesten Trailer erfährt man, wen Grave besiegen muss, um den Sieg zu erringen, wer an seiner Seite kämpft, weitere Details über die Handlung und vieles mehr.

Der neue Trailer kann hier angesehen werden:

Gungrave G.O.R.E. kehrt am 22. November 2022 auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X und PC zurück und ist direkt vom ersten Tag an im Xbox Game Pass Abo erhältlich.