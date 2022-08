Gungrave G.O.R.E: Yasuhiro Nightow spricht über Hauptfigur und mehr

Der Zeichner Yasuhiro Nightow spricht in einem Interview über die Hauptfigur aus Gungrave G.O.R.E und mehr.

In einem Interview mit dem legendären Mangaka-Zeichner Yasuhiro Nightow erfahren Spieler mehr über den Third-Person-Shooter Gungrave G.O.R.E, der später in diesem Jahr für Xbox-Konsolen erscheinen wird.

Der kreative Kopf spricht über seine Anfänge als Zeichner und natürlich über das Spiel und seinen Anti-Helden Grave. So erfahren wir, wie die Figur entstanden ist, welche Lieblingswaffe er hat und wer in einem Kampf eher gewinnen würde: Grave oder Deadpool.

Das Interview von Xbox Wire haben wir euch unten übersetzt.

Wann haben Sie mit dem Zeichnen und Schreiben angefangen?

Meine älteste Erinnerung ist, dass ich im Kindergartenalter bereits einen Comic mit Snoopy als Hauptfigur gezeichnet hatte. Damals habe ich gezeichnet, weil es mir so viel Spaß gemacht hat.

Wer ist Grave und was macht er?

Er ist eine Figur, die mit einem Sarg und zwei Pistolen alles zerstört, was sich ihr in den Weg stellt, und die für euch alle als Stressabbau gedacht ist.

Wie sind Sie auf die Figur Grave gekommen?

Am Anfang habe ich mir den Bildschirm eines Videospiels vorgestellt. In diesem Moment war er bereits mit dem Rücken zu uns gewandt, und so habe ich zunächst seinen Rücken entworfen.

Wie fühlt es sich an, wenn sich eine neue Generation von Spielern für das neueste Spiel, Gungrave G.O.R.E., begeistert?

Ich denke, dass dies eine verrückte Überraschung ist, die das Studio Iggymob für mich und euch alle, von der Vergangenheit bis zur Gegenwart, bereithält. Ich wünsche mir aufrichtig, dass dieses Projekt erfolgreich sein wird.

Was ist Ihre Lieblingswaffe in Grave?

Es ist der Raketenwerfer, den er auf seiner Schulter trägt und den er in der klassischen und eleganten Desperado-Pose abfeuert.

Wie passt Grave Ihrer Meinung nach zu den anderen Anti-Helden und Superwesen von heute?

Ich habe die Illusion, dass er perfekt in die Marvel VS Capcom-Serie passt. Obwohl es sich weder um Marvel noch um Capcom handelt. Wenn es Mortal Kombat wäre, würde er auf schreckliche Art und Weise in Stücke gerissen werden, und das bricht mir als Elternteil das Herz (Gelächter).

Wer würde bei einem Kampf zwischen Grave und Deadpool gewinnen?

Grave wehrt sich in aller Ruhe gegen Deadpool, der immer wieder zuschlägt. Aber nach Zehntausenden von Kämpfen wird Deadpool, der die Fähigkeit hat, sich perfekt zu erholen, schließlich gewinnen. Aber der wichtigste Punkt ist, dass Deadpool in neun von zehn Fällen mitten im Kampf die Nase voll hat.