Halo 5: Guardians: Geniale 3D-Menüs in frühen Konzeptdesigns entdeckt

Bei der Entwicklung von Halo 5: Guardians erstellte 343 Industries dreidimensionale Konzepte für die Menüführung durch den First-Person-Shooter.

Rebs Gaming postete dazu jetzt einige interessante Bilder, die aus 2013 stammen sollen. Sie zeigen verschiedene Bereiche der Benutzeroberfläche für den Multiplayer. Darunter 3D-Menüs der Karten, der Schmiede oder der Nachricht des Tages.

Leak: Halo 5 pre production 3D user interface concept design. 3D UI was being considered for Halo 5 and it looks amazing. Multiplayer was called Halo Infinity Games, 3D maps, 3D forge editing, 3D messages and advanced post game reports. #Halo #HaloInfinite #Xbox pic.twitter.com/X4lfkIMy4l

In einem zweiten Posting zeigt ein Video die 3D-Menüführung in bewegten Bildern. Besonders genial sieht auch die Präsentation der Waffen aus.

Leak: Halo 5 pre-production 3D user interface concepts from 2013! They were considering this advanced UI and the working title was Halo Infinity Games. If only they went through with this 🤯 I’ll share more images soon. #Halo #HaloInfinite #Xbox pic.twitter.com/nKscf6eSAZ

— Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) July 2, 2022