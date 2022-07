Gamescom 2022: GIANTS Software mit Neuheiten zum Landwirtschafts-Simulator 22

In den Kölner Messehallen wird es mehr Landwirtschaft denn je geben: Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte nimmt GIANTS Software nicht nur als Entwickler, sondern auch als unabhängiger Publisher an der weltgrößten Veranstaltung für Computer- und Videospiele teil.

Die Macher des Landwirtschafts-Simulators sind vom 24. bis 28. August mit zwei großen Ständen auf der gamescom in Köln vertreten.

Erntespaß und Goodies für Gamer: In der Entertainment-Area befindet sich die Ausstellungsfläche von GIANTS Software in Halle 7 (Stand-Nummer B41). Dort erwarten Fans zahlreiche Anspielstationen zum Landwirtschafts-Simulator 22, dem jüngsten Teil der langjährigen und weltweit erfolgreichen Reihe – inklusive neuer, aktuell noch nicht angekündigter Inhalte. Mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm und vielen Goodies zum Mitnehmen lohnt sich der Besuch des Standes für alle gamescom-Besucher.

„Wir freuen uns, wieder in Köln zu sein, um Fans und alle Gamer zu treffen“, kommentiert Boris Stefan, Head of Publishing bei GIANTS Software. „In diesem Jahr werden wir einen noch größeren landwirtschaftlichen Fußabdruck auf der Messe hinterlassen! Für die Community gibt es einen Grund mehr, die gamescom zu besuchen, während wir unsere geschäftliche Präsenz als Publisher und weltweit führender Genre-Experte ausbauen.“

Über 500 Quadratmeter für Konsumenten & Business: Neben dem auf Unterhaltung ausgerichteten Stand in der Entertainment-Area ist GIANTS Software auch im Business-Bereich der gamescom in Halle 4.2 vertreten. Zusammengenommen bieten die Bereiche mehr als 530 Quadratmeter Fläche, um in das Farming Simulator Universum einzutauchen. Der Publisher und Entwickler GIANTS Software steht Geschäftspartnern, Händlern und der Presse vor Ort zur Verfügung, um seine lokale und internationale Reichweite zu stärken. Gleichzeitig verkündet GIANTS Software auch eine kürzlich erfolgte Mitgliedschaft beim game, dem Verband der deutschen Games-Branche, welcher gemeinsam mit der Kölnmesse als Veranstalter der gamescom agiert, um die Publishing-Präsenz in Deutschland weiter auszubauen.