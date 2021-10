Halo Infinite: Zugänglichkeitsfunktionen für Shooter vorgestellt

Autor:, in / Halo Infinite

343 Industries hat im Rahmen von Microsofts Ankündigung umfassenderer Änderungen und Verbesserungen der Barrierefreiheit einige der Zugänglichkeitsfunktionen für Halo Infinite vorgestellt. Das Studio erklärte, dass es sein Ziel sei, Halo Infinite zugänglicher zu machen und noch mehr Spielern das Gefühl zu geben, willkommen zu sein.

„Inklusion ist der Kern des Halo Infinite-Erlebnisses, und in Anerkennung dessen hat das Team neue Funktionen eingebaut, die es den Spielern ermöglichen, ihr Halo Infinite-Spielerlebnis anzupassen“, so 343.

Die Schriftart der Untertitel von Halo Infinite kann angepasst werden, ebenso wie die Deckkraft des Hintergrunds. Die Spieler können auch die Farbe der Dialoge aktivieren, und ob sie Untertitel für alle Dialoge oder nur für die Story-Dialoge während der Kampagne sehen möchten.

Außerdem können Spieler in dem Shooter die Schriftgröße des Spielmenüs anpassen, während es auch eine Sprachausgabe für das Menü und eine einstellbare Sprachausgabegeschwindigkeit bietet. Halo Infinite verfügt außerdem über eine neue Option für die lineare Navigation, mit der sich die Spieler durch die Benutzeroberfläche bewegen können, ohne die Position der Steuerelemente auf dem Bildschirm sehen zu müssen. Zusätzlich kann man die Farbindikatoren für Freund und Feind nicht nur auf Rot und Blau beschränken.

Auswahl der zusätzlichen Zugänglichkeitsfunktionen für Halo Infinite:

Mehr UI-Einstellungen, wie HUD und Fadenkreuz-Deckkraft, um das Erkennen von Informationen im HUD zu erleichtern

Text-to-Speech- und Speech-to-Text-Optionen für Spieler, die am Voice-Chat teilnehmen möchten und entweder synthetische Sprache senden oder Voice-Chat als synthetischen Text empfangen müssen

Neue Anpassungsmöglichkeiten für Spieler, um ihr Klangerlebnis mit verschiedenen Lautstärkereglern für eine Vielzahl von Klängen im Spiel zu steuern

Anpassungsmöglichkeiten für Controller sowie Tastatur und Maus, um Tasten neu zu binden, die Empfindlichkeit anzupassen und von Halten auf Tippen und Umschalten zu wechseln

Eine neue bewegungsunterstützte Lenkfunktion, die es ermöglicht, zusätzliche Steuerelemente zu verwenden, um Fahrzeuge auf Rädern zu lenken, anstatt nur die klassische „Look-to-Steer“-Mechanik zu verwenden

Auch an die Darstellung im Spiel für Menschen mit unterschiedlichen Körpertypen wurde gedacht. So bietet Halo Infinite prothetische Optionen für die Anpassung von Spartanern. 343 Industries hat mit der Organisation Warfighter Engaged speziell an diesem Projekt gearbeitet.