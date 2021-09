Halo Infinite: Echter Warthog mit mehr als 1.000 PS nachgebaut

Autor:, in / Halo Infinite

The Hoonigans haben sich mit Microsoft und Halo zusammengetan, um einen echten Warthog (M12-FAV) aus dem kommenden Halo Infinite zu bauen.

Das Team hat dazu einen Ford V8 wie im Hoonicorn genommen, zwei Turbos hinzugefügt und etwas mehr als 1.000 PS erzeugt und das ist kein Show-Pony! Mit einer voll funktionsfähigen Off-Road-Rennaufhängung und einer aktiven 4-Rad-Lenkung ist der Halo Warthog ein vollwertiger Off-Road-Renntruck, der springen, kriechen und alles tun kann, was man von einem Ultra4-Rennfahrzeug erwartet, das man bei King of the Hammers finden würde.

Seht euch dazu das folgende Video an, das zeigt, wie das Team dieses Prachtexemplar gebaut hat:

Halo Infinite wird am 8. Dezember 2021 veröffentlicht.