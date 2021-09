Assassin’s Creed Valhalla: Zeitalter der Wikinger Discovery erscheint im Oktober

Ubisoft gab bekannt, dass Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger am 19. Oktober veröffentlicht wird. Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger bietet ein edukatives Erlebnis, das es ermöglicht, die Geschichte und Kultur der Wikinger-Epoche zu erkunden und mit dieser zu interagieren.

Die Discovery Tour wird für alle, die Assassin’s Creed Valhalla besitzen, kostenlos verfügbar sein und wird auf den gleichen Plattformen wie das Hauptspiel veröffentlicht. Zudem wird eine eigenständige Version für PC via Ubisoft Connect und im Epic Game Store für 19,99 € erhältlich sein.

Erstmals innerhalb der Discovery Tour-Reihe wird Das Zeitalter der Wikinger zudem Anfang 2022 ebenfalls eine eigenständige Version auf Stadia, Luna, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S erhalten.

Dem Beispiel von Discovery Tour: Das Antike Griechenland und Discovery Tour: Das Alte Ägypten folgend, wirft das neue Kapitel der edukativen Assassin’s Creed-Erweiterung Licht auf das Zeitalter der Wikinger und erlaubt, mehr über die Geschichte und die Traditionen dieser Zeit zu entdecken. Das komplett gewaltlose und interaktive Lernerlebnis wurde in enger Zusammenarbeit mit Historikern und Archäologen konzipiert und ist eine fesselnde Zeitreise in die Wikinger-Epoche des 9. Jahrhunderts in Norwegen und England.

Für die neue Discovery Tour hat das Team von Ubisoft Montreal die Mechanik verändert, um das Erlebnis unterhaltsamer und gleichzeitig informativer zu gestalten. Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger rückt die Erzählung in den Fokus des Erlebnisses: Spieler:innen treten damit intensiver in die Fußstapfen von Wikingern und angelsächsischen Charakteren dieser Epoche und durchleben deren großen sowie kleinen Geschichten. Im Laufe ihrer spannenden Abenteuer interagieren Spielende mit der Welt und dessen Einwohnern und entdecken dabei eine Vielzahl an Details und Anekdoten des Zeitalters.