Halo Infinite: Fanfilm A Hero’s Journey veröffentlicht

Raw Mind Pictures haben in Zusammenarbeit mit 405th European den Halo Fanfilm A Hero’s Journey auf YouTube veröffentlicht.

Die Aufnahmen des zwölfminütigen Werks entstanden während drei Drehtagen in einem Wuppertaler Steinbruch. Anschließend folgten drei Wochen Postproduktion bis zur nun erfolgten Veröffentlichung auf YouTube. Als Inspiration diente der Multiplayer von Halo Infinite.

„Wir freuen uns sehr, euch unseren Halo-Fanfilm präsentieren zu können! Wir wollten das Gefühl einfangen, Halo Multiplayer zu spielen und unserer Fantasie in einer Art alternativem Universum freien Lauf lassen, in dem Spartans gegeneinander kämpfen. Es hat so viel Spaß gemacht! Fühlt euch frei, den Spaß und die Leidenschaft mitzuerleben“, so Raw Mind Pictures.