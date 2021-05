Halo Infinite: Kein Devblog im Mai wegen Vorbereitungen zum Juni-Event

Microsoft gibt den Fans normalerweise etwa einmal pro Monat ein Update zu Halo Infinite durch seine Inside Infinite-Blogpost-Serie, aber die Pläne verschieben sich für Mai aufgrund des kürzlich angekündigten Xbox-Sommer-Showcase. Community Director Brian Jarrard schrieb auf Twitter, dass 343 Industries aufgrund des bevorstehenden Xbox/Bethesda-Events am 13. Juni beschlossen hat, den für Mai geplanten Inside Infinite-Blogpost auf irgendwann im Juni zu verschieben.

Heads up – With this event right around the corner, we're shifting this week's Inside Infinite blog with the Waypoint team to next month. Looking forward to June 13th! 🔥😇 https://t.co/2j3WY8U6Kb — Brian Jarrard (@ske7ch) May 26, 2021

Es scheint, dass der Blogpost am 27. Mai erscheinen sollte, und Jarrard entschuldigte sich bei einem Fan für die kurzfristige Ankündigung. „Aye, sorry dafür; das Leben kommt in diesen Tagen schnell auf uns zu“, twitterte Jarrard.

Aye, sorry for that, life's coming at us fast these days. 🙂 — Brian Jarrard (@ske7ch) May 26, 2021

Die Teaser-Grafik für das Xbox/Bethesda-Sommer-Event deutet stark darauf hin, dass Halo Infinite eine bedeutende Präsenz haben wird. Das sollte keine Überraschung sein, da der Shooter einer von Microsofts Top-Titeln des Jahres 2021 ist. Obwohl es nur noch ein paar Monate bis zur Veröffentlichung sind, gibt es noch kein Multiplayer-Material und es gab nur einen Teil der Kampagne zu sehen. Vermutlich wird Microsoft bei der Xbox-Briefing am 13. Juni endlich mehr vom Spiel zeigen.

Microsofts Joseph Staten hat bereits angedeutet, dass Halo Infinite diesen Sommer eine große Show haben wird:

„Die großartige Nachricht ist, dass der Sommer, d.h. die Event-Saison der Spieleindustrie, vor der Tür steht – und es gibt glorreiche Pläne.“

Mit Microsofts Plänen, die nun in den Fokus rücken, nehmen die großen Events des Sommers Gestalt an. Den Anfang machte Sony mit einem State of Play am 27. Mai. Danach folgt Geoff Keighleys Summer Game Fest Kick Off Show am 10. Juni. Danach steht am 12. Juni Ubisoft Forward auf dem Programm. Die E3 2021 ist für den 12. bis 15. Juni angesetzt. EA Play Live 2021 kommt im Juli, während die digitale Show der Gamescom 2021 im August stattfindet.

2021 ist speziell für Xbox ein besonderes Jahr, da es das 20-jährige Jubiläum von Xbox und Halo markiert.