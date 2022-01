Halo Infinite: Lead Narrative Designer verlässt 343 Industries

Aaron Linde, Lead Narrative Designer von Halo Infinite, hat auf Twitter seinen Abschied von 343 Industries bekannt gegeben. Zukünftig wird Linde seine Zelte beim R&D-Team von League of Legends-Entwickler Riot Games aufschlagen.

Diese Entscheidung sei ihm unglaublich schwergefallen, so Linde. Schließlich handele es sich bei Halo Infinite um eine der stolzesten Errungenschaften seiner Karriere und er sei dankbar ein Teil davon gewesen zu sein.

In seiner Funktion als Lead Narrative Designer war Linde für ein Team aus Autoren verantwortlich, welches sich mit den erzählerischen Inhalten der offenen Welt von Halo Infinite beschäftigte. Dabei entstanden mehr als 15.000 Zeilen für Marines und feindlichen Streitkräfte sowie mehr als 100 Audioprotokolle und Umgebungsdialoge.

Vor seinem 2019 erfolgten Beitritt zu 343 Industries war Aaron Linde unter anderem bei Gearbox, ArenaNet und Bungie tätig.

Bittersweet news to report: I'm departing 343 Industries to pursue a new opportunity in 2022. It was a terrifically difficult decision; Halo Infinite will remain one of the proudest achievements of my career for the rest of my life. I'm so grateful to have been a part of it.

— Aaron Linde (@aaronlinde) December 31, 2021