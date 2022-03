Halo Infinite: Multiplayer-Leiter verlässt 343 Industries

Andrew Witts, der leitende Multiplayer Designer in Halo Inifinite verlässt 343 Industries, dies gab er per Twitter bekannt. Der Tweet liest sich, als wäre dies keine Überraschung, sondern absehbar gewesen. Schließlich ist es in der Videospielbranche durchaus üblich, nur zeitlich begrenzte Verträge abzuschließen.

Andrew verabschiedete sich mit den Worten:„Heute war mein letzter Tag bei 343 Industries. Es war mir eine Ehre, das MP Design Team über die vergangenen Jahre zu leiten. Danke an alle Halo Fans für die Rückmeldungen während dieser Jahre. Wir haben dieses Spiel für euch gemacht.“ „Als Nächstes nehme ich eine Auszeit, um zu entspannen und mich wieder aufzuladen, aber ich bin gespannt, was als Nächstes kommt!“

Noch ist unklar, was der Entwickler als Nächstes plant. In der Vergangenheit hat er unter anderem an Rainbow Six Siege mitgearbeitet.