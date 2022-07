Halo Infinite: Preview der Koop-Kampagne wird heute im Stream gezeigt

Autor:, in / Halo Infinite

Eines gleich vorweg: Einen Starttermin für den Test der Koop-Kampagne von Halo Infinite können wir euch derzeit nicht nennen.

Den letzten Informationen von Community Director Brian Jarrard zufolge geht die Preview gerade durch die Zertifizierung.

Sollten keine Probleme beim Prozess der Zertifizierung auftreten, dann ist die Freigabe der Preview für Halo Insider Ende der Woche geplant.

Doch ihr müsst gar nicht so lange warten, um zumindest einen Blick auf die Koop-Kampagne von Halo Infinite zu werfen. 343 Industries kündigt für heute Abend, 22:00 Uhr unserer Zeit einen Live-Stream an, in dem das Entwicklerteam den Spielern eine Preview zeigt.

Den Live-Stream könnt ihr euch ab 22:00 Uhr hier anschauen. Wir werden euch heute Abend aber nochmals in einer gesonderten Meldung daran erinnern.