Halo Infinite: Serie auch noch in 10+ Jahren existent, sagt Phil Spencer

Autor:, in / Halo Infinite

Die Halo-Franchise wird auch noch in 10 Jahren und darüber hinaus existieren, sagt Phil Spencer.

Egal wie gut oder schlecht Halo Infinite abschneiden wird, die Franchise wird auch noch in 10 Jahren und darüber hinaus existent sein, sagt Phil Spencer.

Der Xbox-Chef zeigte sich im Podcast mit IGN äußerst zuversichtlich, dass Halo Infinite bei den Spielern gut ankommen wird, und selbst wenn nicht, hat er auch klargestellt, dass es die Franchise noch viele Jahre lang geben wird. Selbst, wenn Halo Infinite nicht gut ankommt, wird Halo weiter leben. Das Spiel bzw. die Spielmarke ist also weit von einem „Make or Break“-Status entfernt, was viele der Serie gerne „unterstellen“ möchten.