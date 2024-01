Halo Infinite: Tabletop-Spiel von Mantic Games in Arbeit

Das britische Tabletop-Studio Mantic Games kündigt eine Partnerschaft mit 343 Industries an, um ein brandneues „Halo-Miniaturenkampfspiel“ herauszubringen.

Ab September 2024 können sich Halo-Fans auf fantastische Spartan-Miniaturen freuen, die Halo-Multiplayer-Schlachten zum Leben erwecken, und zwar in einem fachkundig ausgearbeiteten Teamkampf-Spielerlebnis für Tabletop-Neulinge und Veteranen gleichermaßen.

„Wir sind begeistert, mit Mantic Games zusammenzuarbeiten, um den Fans im Jahr 2024 ein neues Halo-Tabletop-Spiel zu präsentieren“, so John Friend, Head of Halo and Xbox Consumer Products.

„Mantic ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Tabletop-Spiele, und die Qualität und Erfahrung des Unternehmens spiegelt sich in all seinen Arbeiten wider. In diesem Fall freue ich mich am meisten über ihre Leidenschaft für die Halo-Franchise und darüber, dass sie das Halo-Gameplay auf unglaublich authentische Weise ins Tabletop-Gaming bringen.“

„Wir freuen uns sehr, mit 343 Industries zusammenzuarbeiten, um Halo überall auf Tabletops zu bringen“, sagte Ronnie Renton, CEO und Gründer von Mantic Games.

„Wenn sich ein Feuergefecht auf dem Tisch abspielt, während man Spartans in und aus der Deckung bewegt, werden die Spieler auf eine neue und besondere Weise mit dem Geschehen verbunden. Wir haben ein spannendes und wettbewerbsfähiges Spiel, das von einem leidenschaftlichen Team von talentierten Bildhauern, Künstlern und Designern entwickelt wurde, die ein unglaubliches Halo-Erlebnis geschaffen haben.“