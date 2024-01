Grand Theft Auto VI: Florida Joker will sich mit Hacker verbünden

Der als „Flordia Joker“ bekannt gewordene Lawrence Sullivan hatte nach dem Ankündigungs-Trailer von Grand Theft Auto VI vor, Rockstar Games zu verklagen. Ein im Trailer gezeigter tätowierter Mann in Gefängniskleidung sehe ihm zu ähnlich, weshalb er zwei Millionen Dollar verlangte.

Ob die Parodie tatsächlich auf Sullivan basiert, sei einmal dahingestellt. Nach zahlreichen Videos und der Forderung von nun zehn Millionen Dollar droht er jetzt sich mit dem Teenager zu verbünden, der im Dezember 2022 den riesigen Leak zu Grand Theft Auto VI zu verantworten hatte.

Den jungen Hacker wolle er dafür sogar aus der Psychiatrie befreien, wenn seine Forderung nicht erfüllt werde. Zuvor schon mehrfach ausgesprochen sei dies sei seine letzte Warnung an Rockstar Games.

Update 5: Florida Joker gives his final warning, demands $10 million and threatens to team up with the GTA 6 hacker who cost Rockstar $5 million and thousands of staff hours last year. https://t.co/No7zqOlnO4 pic.twitter.com/lopkEYpyDh

