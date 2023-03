Halo Infinite: Um diese Uhrzeit startet Saison 3: Echoes Within

Autor:, in / Halo Infinite

343 Industries hat verkündet, um welche Uhrzeit Halo Infinite Saison 3: Echoes Within heute starten wird.

Nur noch wenige Stunden Wartezeit sind erforderliche, bevor ihr die neuen Inhalte von Halo Infinite Saison 3: Echoes Within erleben könnt.

Per Twitter hat 343 Industries über den offiziellen Halo-Kanal eine Landkarte mit Uhrzeiten veröffentlicht. Hier ist zu sehen, wann die neue Saison in der jeweiligen Region beginnt. In Deutschland geht es demnach um 20:00 Uhr los.

Hier gibt es noch einmal den Launch-Trailer zu sehen: