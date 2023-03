The Lamplighters League: Weitere Details zum Xbox Game Pass-Spiel

Autor:, in / The Lamplighters League

Paradox Interactive gibt heute die kommende Veröffentlichung von The Lamplighters League and the Tower at the End of the World bekannt, ein neues Spiel des Entwicklerstudios Harebrained Schemes aus Seattle, das auch The Shadowrun Trilogy und BATTLETECH entwickelt hat.

The Lamplighters League ist ein ursprüngliches Pulp-Adventure, das in einer alternativen Version der 1930er-Jahre spielt und Spieler herausfordert, einen finsteren globalen Kult zu überlisten und ihm zu entkommen, bevor er die Weltherrschaft an sich reißt.

Und das in einer Mischung verschiedener Spielstile, wie Echtzeit-Infiltration, rundenbasierte taktische Kämpfe und die Verwaltung eines wachsenden Teams von Außenseitern.

In der alternativen Version der 1930er-Jahre, in der The Lamplighters League spielt, gibt es einen tyrannischen Kult mit dem Namen Banished Court, der an der Schwelle zur Weltherrschaft steht. Jahrtausendelang war alles, was zwischen dieser finsteren Verschwörung und ihren Plänen stand, eine Gruppe heldenhafter Gelehrter, bekannt als die Lamplighters League. Unglücklicherweise sind die Besten der Besten bereits von uns gegangen, also liegt es nun an den Besten der Schlechtesten.

„Bei Harebrained Schemes dreht sich alles um verwebtes taktisches Gameplay, das den Verstand herausfordert, mit Geschichten uns Charakteren, die das Herz berühren“, sagt Christopher Rogers, Game Director of The Lamplighters League bei Harebrained Schemes. „Über Jahre hinweg haben wir das Glück die Geschichten in einer geschätzten Umgebung wie Shadowrun und BATTLETECH zu erzählen. Die neue Welt, in der The Lamplighters League stattfindet, gibt uns die kreative Freiheit gleichzeitig eine Geschichte zu erzählen, die das Gameplay unterstützt als auch ein Gameplay aufzubauen, das die Geschichte unterstützt. Wir lieben diese Charaktere und hoffen, dass es Spielern und Fans Spaß macht, sie kennenzulernen, während sie die einzigartigen Fähigkeiten jedes einzelnen so erkunden, wie wir es getan haben. Ich kann es kaum erwarten, alles zu teilen, woran wir gearbeitet haben.“

The Lamplighters League enthält:

Strategie trifft auf Geschichte, mit Stil

Spieler kontrollieren ein Team von einzigartigen, dynamischen Charakteren und lernen ihre charakteristischen taktischen Fähigkeiten und Rollen innerhalb des Spiels kennen. Man lernt ihre Geschichten und die Welt, in der sie leben, kennen, indem man sie auf Missionen nimmt. Jeder Außenseiter bringt seinen eigenen Stil mit, durch einzigartige Manöver, die das Blatt im Kampf wenden können.

Spieler entdecken eine Vielzahl an unglaublichen Schauplätzen und noch bevor es heiß hergeht, können sie das Schlachtfeld erkunden: Spieler können in Echtzeit an Feinden vorbeischleichen, die Nachzügler schnell und leise erledigen und ihren Trupp so positionieren, dass sie sich einen Vorteil für den Kampf verschaffen.

Spieler müssen in den spannenden, rundenbasierten Kämpfen jeden Vorteil und jedes Ass spielen, das ihre Agenten im Ärmel haben. Sie erweitern fortschrittliche Fähigkeiten, Ausrüstungen und Verbe ihrer Agenten, um der wachsenden Bedrohung durch den Banished Court Stand zu halten!

Wettlauf gegen den Countdown zum Weltuntergang

Spieler verfolgen den Banished Court durch eine andere Version der Dreißigerjahre, von Werften und Wüsten bis hin zu urbanen und wilden Dschungeln. Die Entscheidungen werden auf globaler Ebene getroffen und Ziel ist es, den Feind daran zu hindern, seine verdrehten Pläne voranzutreiben!

Spieler rekrutieren weitere Verbündete, die Besten der Schlimmsten: Die Erde wird nach Gesetzlosen und Ausgestoßenen durchkämmt, um sie auf die eigene Seit zu bringen, bevor der Banished Court sie zuerst schnappt!

Jede Mission ermöglicht dem Team neue Ressourcen und Wachstum ihrer Fähigkeiten – man sollte aber sorgsam sein, da Stress und Verletzungen ihren Tribut fordern könnten.

Die merkwürdigen Helden von The Lamplighters League werden in diesem Announcement-Trailer präsentiert:

Einen ersten Eindruck von der Spielweise von The Lamplighters League gibt es im Gameplay-Video von Harebrained Schemes:

The Lamplighters League wird 2023 für PC und Xbox Series X und S Konsolen veröffentlicht und erscheint direkt im Xbox Game Pass.